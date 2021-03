Olas que no se ven

Josep Lago / Getty Josep Sánchez Llibre en un acto de empresarios en Barcelona.

Ola es palabra muy actual. Uno tiembla nada más oírla. “Que viene otra ola” es anuncio que acongoja un montón. Hace tiempo, si bien estas hojas del calendario de la pandemia caen muy rápido y casi parece que fue ayer, que solo los estúpidos o los muy desinformados no entienden que, en caso de duda, mascarilla y dos metros. Por si acaso… Pues igualmente, por si las moscas, muchos catalanes deberían predicar y aplicar esta metáfora a la política cotidiana y dejar de caminar hacia el abismo, porque hacia el precipicio caminan orgullosos, cegados por un espejismo que solo es un delirio. Si cuando el intento de ‘golpe de Estado’ autonómico con el referéndum ilegal se activó una primera ola de traslados de sedes e industrias, unas 7.000 hasta ahora, la falta de perspectivas de un cambio real en el Govern puede poner en marcha otra oleada de fugas. El dinero necesita estabilidad, y en Cataluña no hay ansiolíticos suficientes si los partidos independentistas y antisistema vuelven a optar por un gobierno de ‘confrontación’ nacional. El manifiesto y la foto el pasado jueves 4 de unos 300 representantes del mundo económico catalán, con directivos de las más importantes organizaciones y asociaciones que representan a más de 400.000 empresas y comercios, y a algunas de las más icónicas e importantes compañías, el 90% del PIB, como destacó el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre… puede entenderse no solo como una advertencia más sino como el anuncio de que una segunda oleada de ‘exilios’ financieros e industriales no se puede descartar. Y los que se han ido, cada día está más claro que no volverán hasta que no vuelva la normalidad del ayer. Los altercados y la violencia desatada en las calles de Barcelona, los incendios, los saqueos, el destrozo del mobiliario urbano… “han sido la gota que ha colmado el vaso”. Tras dos semanas de disturbios y pillajes con la disculpa del ingreso en prisión el martes 16 de febrero tras sentencia judicial del rapero Hasél por enaltecimiento del terrorismo y por sus antecedentes penales, y con unas autoridades que objetivamente estaban con los violentos y no con los Mossos, el mundo al revés, industriales, financieros y comerciantes dijeron ”¡basta ya!”, como los vascos en su día. Que el socialista catalán Salvador Illa, exministro de Sanidad durante este tiempo pandémico, de talante tranquilo, educado pero firme, fuera el candidato más votado, al frente del PSC, que ha vuelto por sus fueros como el partido más votado, también es un símbolo, al que conviene prestarle atención. Con él y con la alta abstención no es indubitable que la mayoría del pueblo sea separatista y apoye otra legislatura de locos. Y de incompetentes.

El tejido industrial y financiero de Cataluña acaba de decirle a los partidos y grupos separatistas que por ese camino van mal

“Si quieres resultados distintos no puedes hacer lo mismo”, aconsejaba Einstein. El tejido industrial y financiero de Cataluña, pues, acaba de decirle a los partidos y grupos separatistas que por ese camino van mal. Si bien algunos empresarios han venido dando la cara con valentía y riesgo, uno de los pioneros fue José Manuel Lara, el dueño de Planeta, ya fallecido, que amenazó con llevarse a Madrid o Zaragoza su actividad en español, otros han guardado silencio. Pero como todo indica que “todo lo que puede empeorar empeora sin remedio” si no se detiene en seco la inercia, tres centenares de empresarios y empresarias se han reunido, han firmado un manifiesto, muy claro, preciso y contundente, y han advertido al gobierno regional que tenga cuidado, que así no. Si las cosas ya estaban pintando mal de cara al futuro con el frente soberanista haciendo de las suyas y no de las de todos, el plante de la Generalitat al rey Felipe VI, al presidente del Gobierno y a SEAT – Volkswagen en esos precisos momentos, cuando el jefe del Estado visitaba la planta de Martorell acompañado a los máximos representantes del grupo Volkswagen para apoyar a un sector como el automovilístico, en caída libre de ventas, y con grandes desafíos en el porvenir fue un desafío estúpido e insensato además de una malcriadez institucional. Era una visita de calado: SEAT – VW apuesta por la electrificación, y el Estado apuesta porque allí se fabriquen las piezas y baterías de los coches eléctricos. Son 15.000 empleos, que en vez de reducirse pueden aumentar a medio plazo y consolidar el futuro. En este caso, y en otros muchos, lo que es bueno para los ciudadanos catalanes es malo para los soberanistas. Claro que cualquier noticia contraria al esquema oficial ‘indepe’ de que “España nos roba” tiene que ser cortocircuitado de inmediato. Las nuevas inversiones en SEAT, la creación de un consorcio público-privado impulsado desde el Gobierno, la misma presencia del monarca… son malas noticias para ERC, para Junts, para la CUP y para toda la galaxia que quiere el regreso al Big-Bang, el cuanto peor mejor. Como me decía un viejo exiliado cubano en una de aquellas crisis que parecían definitivas para el fin del régimen castrista, “por otra parte, lo bueno que tiene esto es lo mal que se está poniendo”.

Cataluña no puede convertirse en una comunidad fallida