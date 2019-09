Operación Jaque del Loco: una propuesta comunicativa para Unidas Podemos

Esta batalla daría para un análisis más pormenorizado, pero permítanme dar un par de pinceladas. La campaña de Madrid para UP no debe basarse en lo mediático, sino que debe ser barrio a barrio, pueblo a pueblo, calle a calle. Si hay un sentimiento principal en los barrios de Madrid no es la desafección política en sí misma, sino como consecuencia del profundo sentimiento de abandono. Ahí está la abstención, el todos son iguales (algo que, por cierto, no ha paliado el Ayuntamiento de Manuela Carmena). UP debería centrar sus esfuerzos en llevar a sus principales dirigentes a las calles de los barrios. No en mítines, sino en paseos, escuchando a la gente. En las zonas de Madrid más castigadas por la crisis (sobre todo, el cinturón al sur de la M-30), algo tan sencillo como sentirse escuchado puede decantar el voto. Es vital que UP comprenda cómo se siente la gente a la que quiere representar. Es vital que la gente perciba a los políticos de UP como uno de ellos, no como unos políticos iguales al resto.

Un resultado en Madrid que fuera claramente a favor de UP, que no viera muy mermados los escaños conseguidos en abril, sería un frenazo muy importante para la carrera política de Íñigo Errejón y de un espacio que pudiera rivalizar con UP, lo que no solo daría a UP una mayor capacidad de maniobra de cara a negociar de nuevo un gobierno de coalición, sino que le permitiría en los próximos años (re)construir la estructura territorial del partido con mayor tranquilidad. Es por ello por lo que es vital la batalla por Madrid.

En primer lugar, por mencionarlo brevemente, aunque no sea de lo que atañe este artículo, en la batalla electoral UP deberá realizar un esfuerzo extra en Madrid, ya que el resultado de esta provincia puede tener muchas repercusiones, entre otras:

¿Qué postura debería tomar Unidas Podemos (UP) ante la irrupción a nivel nacional de la plataforma de Íñigo Errejón (Más País)? No es una pregunta menor, pues su aparición va a condicionar la campaña electoral de UP, ya que deberá competir con esta plataforma no solo a nivel electoral por, en gran medida, el mismo nicho de electores, sino que también tendrá que pugnar por algunos de los mismos marcos, adaptando el relato y la postura derivada del fracaso de la conformación de gobierno.

Con la irrupción de Más País podemos prever cuales van a ser los mantras que, desde los medios de comunicación, y desde la propia plataforma, se van a repetir hasta la saciedad, en pos de comparar a esta plataforma con UP, a saber:

Pablo Iglesias es un político radical e inflexible, que ha purgado a todos los que le llevaban la contraria, utilizando la foto de Vistalagre I, que es una imagen visual poderosísima para instalar ese imaginario.

Pablo Iglesias, debido a esta personalidad, se ha quedado solo y aislado, no es capaz de unir, y muchos de sus antiguos compañeros y fuerzas aliadas se están uniendo a Errejón, que sí es un líder capaz de dialogar y llegar a acuerdos.

Ambas ideas se enlazarán con el marco que venía persiguiendo el PSOE desde el comienzo de la negociación: no hay gobierno porque Iglesias ha vuelto a decir no a un gobierno socialista, porque Iglesias es un sectario, en contraposición a Errejón.

Estas tres ideas entrelazadas son las que van a formar el marco dentro del cual van a querer cercar a UP. No se va a tratar tanto de confrontar proyectos como liderazgos, de los cuales subyacen las características de las propias formaciones políticas. No es UP el problema, no es UP el culpable de la repetición electoral, es Iglesias. El objetivo siempre ha sido y es derribar a Pablo Iglesias. En su figura se va a centrar el marco, como hemos visto.

Por ello, si dentro de estas tres ideas podemos saber que van a tratar de acorralar a UP, que esto va a condicionar la lucha con la plataforma errejonista y la consecución de unos resultados electorales que permitan a UP tener capacidad para negociar un gobierno de coalición, la pregunta sería qué debe hacer UP para contrarrestar este marco. Si asumimos que Más País, que presumiblemente va a apoyar Manuela Carmena (con lo que eso significa), y lo que esta representa en el imaginario colectivo (lo que los medios van a tratar de hacer que represente, en contraposición a UP, como hemos visto), van a ser el ariete utilizado para romper las murallas de UP, está claro que la primera respuesta que hay que dar a la pregunta es que el primer objetivo de UP debe ser frenar la fuerza del ariete.

Así pues, ¿qué debería hacer UP? La respuesta es clara: anticiparse. Anticiparse al relato que van a tratar de imponer desde el mismo momento del anuncio de Errejón como candidato. Anticiparse y realizar un movimiento que quiebre de raíz ese relato, para toda la campaña electoral, desde antes de comenzar.

¿Cuál sería ese movimiento rápido y audaz, esencia del mejor Podemos? ¿Cuál sería esa táctica sorpresiva, que devuelva a UP la iniciativa? Mi propuesta es la siguiente: Iglesias saliendo en rueda de prensa para anunciar que tiende la mano a Errejón y ofrece a su plataforma que se unan a UP.