Qué es el 'casadismo'

De eso han pasado dos años, cinco elecciones y una pandemia. Casi nada. En los primeros meses, Génova 13 siempre decía que Casado llevaba poco tiempo, que había cogido al partido en un momento malo y que pagaba por la vieja corrupción. De ahí justificaron descalabros como haber obtenido el peor resultado electoral de su historia en las elecciones de abril del año pasado. Pero el joven Casado ya lleva dos años sentado en el despacho más grande de la sede y no tiene excusas. ¿Cómo está hoy el líder? ¿Cómo está el partido?

Pero a la vez salía un Partido Popular herido, que no estaba acostumbrado al invento de las primarias. Una formación de ordeno y mando tradicional que de repente había perdido el poder y enseñaba por primera vez las tripas. También la derecha podía ser cainita, derribándose otros mitos como que era el partido con más afiliados de toda Europa al tener que reconocer su verdadero censo.

Casado lleva unos meses jugado en el doble filo: se presenta como hombre de Estado pero a la vez vota que no a los finales decretos del estado de alarma e intenta hacer caer al Gobierno, criticaba la falta de libertad y una supuesta deriva autoritaria de Sánchez pero ahora pide que Moncloa actúe ante los rebrotes cuando las autonomías tienen las competencias, se define como moderado tras el 12-J pero hace a la vez una de las oposiciones más duras de toda Europa, menosprecia los movimientos del Gobierno en Bruselas y habla de patriotismo mientras manda informes a la Comisión cuestionando el Estado de Derecho en España…

“Todos los perfiles suman. Este es un partido grande, transversal, en el que cabemos todos”, explican desde la dirección del Partido Popular. Todo esto tras verse tensiones entre las distintas facciones con hechos tan llamativos como que Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, no haya hecho ningún mitin durante la campaña de Galicia, el gran referente electoral ahora del partido.

Por ello, en Génova venden estos días que tienen “el mejor equipo”. Una de las cosas que quiere explotar el PP es su lado de gestión. Hablan las fuentes de los “grandes referentes económicos” que tienen y que “han dado la talla en los momentos más difíciles”. No es casualidad que durante estos días en los cursos de verano de la Complutense comparta escenario Casado con Luis de Guindos y Manuel Pizarro. Además, en la sede del PP ponen en valor que esa gestión se ve en presidentes autonómicos y alcaldes “que están demostrando que hay otra forma de hacer las cosas y la implicación de nuevos valores políticos y de la sociedad civil”.

Fuentes de la dirección del PP hacen este análisis a El HuffPost: “El presidente Casado se ha consolidado como alternativa frente al radicalismo del tándem Sánchez-Iglesias”. Y se afanan en reivindicar “un PP de puerta grande , donde puedan entrar cuantos más, mejor”. “También a los votantes socialistas descontentos. Ganar no cultivando fobias, sino afectos y propósitos compartidos. Un proyecto reformista centrado en solucionar los problemas reales de los españoles”, indican.

Para el entorno de Casado, en las instituciones gobernadas por el Partido Popular se “ha dado la talla en la crisis del coronavirus”. Además, tienen encima de la mesa muy presente la encuesta publicada por ABC, encargada a GAD3, que pronostica que hoy el PP superaría al PSOE en número de escaños si hubiera elecciones generales. No da tan buenos, en cambio, el CIS, en el que el PP de Casado se situaría en segunda posición con diez puntos menos que Sánchez y con un líder con apenas una valoración de 3,6 -la misma que Pablo Iglesias- y por detrás de Pedro Sánchez e Inés Arrimadas.

El sector crítico habla mucho por debajo pero no tiene suficiente fuerza para intentar maniobrar y apartar a Casado. En el partido saben que debe tener la oportunidad de ir a otras generales, donde se jugará su futuro. Si hubiera una catástrofe, ya hay un sucesor natural: Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego ha logrado su cuarta mayoría absoluta y se presenta como el perfecto ganador de elecciones hablando de moderación y centro. Ahí están allanado el camino el propio Feijóo, Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) por si Casado falla otra vez.

Un dirigente del PP que ha acompañado a Casado desde las primarias hace este balance: “Ciertamente no han sido 2 años fáciles. Y Pablo es el presidente que se ha encontrado con una situación mas complicada que Aznar o Rajoy. Un centro derecha fragmentado en un momento de mucha polarización pero también de competencia por el espacio político”. “El partido esta en medio de un proceso de renovación territorial que será fundamental para afrontar la próxima etapa”.

Una de las obsesiones de Casado durante este tiempo ha sido Vox. El miedo al sorpasso y la estrategia para recuperar a los votantes perdidos. Con un discurso que a veces no se distingue de la extrema derecha y que deja mucho hueco en el centro. Por ahora en Génova 13 creen que ya han logrado superar ese momento por liderar la oposición y ahora basan su estrategia en decir que si existen tres partidos de derechas, seguirá gobernando el PSOE.

La relación entre Casado y Santiago Abascal es buena, se conocen desde hace mucho años. “Hablan con frecuencia”, explican fuentes de Vox. ¿Cómo ven los verdes la situación? Un ex dirigente del PP con cargo público ahora por Vox comenta: “El PP ya no es lo que era, pero es el principal partido del espectro de centro derecha y seguirá siendo el referente para el votante no socialista”.