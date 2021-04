A los pocos minutos, la propia Ana Rosa Quintana ha respondido a Iglesias muy seria: “Mira, fascista es el que señala al que piensa distinto. Es no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista. Y los demás pues somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra”.

Y ha continuado: “Lo grave no es que la señora Ayuso difunda el bulo de que las competencias en las residencias eran nuestras cuando es evidente lo que ocurrió. Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuese normal en democracia”.

“Aquí hay un punto de inflexión: estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas”, ha criticado la periodista antes de subrayar: “Oiga, que yo no 26 guardaespaldas, ¿eh? Yo vivo en Madrid, en una casa normal, con mis hijos, voy al mercado, voy al parque, de compras, al centro de salud, y no tengo ningún guardaespaldas. Y usted me está señalando. Y esto sí que es fascismo puro”.

Quintana ya mostró su repulsa hacia Podemos hace unas semanas, cuando el partido publicó un vídeo en el que señalaba a varios periodistas, incluida ella.

“En su vídeo electoral, Podemos asegura que los periodistas ya hemos hablado demasiado, pero lo vamos a seguir haciendo porque nuestra labor en democracia es contar las cosas porque el periodismo tiene que ser incómodo o valiente porque señalar a periodistas es cobarde y totalitario. Señores, pueden atacarnos, pero no van a silenciarnos”, dijo entonces.