Pablo Iglesias habla de la reacción de Yolanda Díaz sobre el Sáhara y le lanza este aviso

“En la política internacional cuenta la fuerza, no el Derecho. Quien lo niegue o es un ingenuo o es un hipócrita”, afirma Iglesias, quien afirma que quedaba “por resolver el misterio de si la estocada está pactada con Argelia para que no afecte al suministro del gas”.

“De otro modo el presidente y su ministro de Exteriores no habrían demostrado la prudencia imprescindible para ejercer las magistraturas que ejercen. Y se les podrá criticar que no sean de izquierdas, pero no que sean estúpidos”, se contesta Iglesias, quien todavía desconocía la reacción argelina: tildar de “traición histórica” el movimiento y llamar a consultas a su embajador en Madrid.