Meloni: la ultra ‘amable’ que lamenta sus gritos en el mitin de Vox se dispone a gobernar Italia

Sea como fuere, aquel domingo Meloni estuvo a la altura de sus amistades –o viceversa–, y en un correcto español defendió a gritos sus postulados. “O se dice ‘sí’ o se dice ’no”, lanzó. “Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva; [...] sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas; y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirla”, proclamó la italiana. Los asistentes la jalearon.