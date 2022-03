Lo que supone políticamente el plan de choque del Gobierno

Esto no significa que no haya habido momentos de tensión durante estas horas. Según fuentes conocedoras de la negociación, se ha vivido otro fuerte choque entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño , y la segunda, Yolanda Díaz . Dos asuntos estiraron mucho la cuerda: la prohibición de los despidos por causa de la subida del precio de la luz y la limitación a un 2% del aumento de los precios del alquiler que se deban negociar durante estos meses. Dos medidas que tenían el sello de Podemos y que no convencían al departamento de Economía, aunque al final desde Presidencia se dio el ok. De hecho, fuentes moradas consideran que ha sido un gesto de Pedro Sánchez.

Desde Podemos, Ione Belarra ha estado presionando para que sea de 30 euros, pero la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no ha cuantificado todavía la propuesta que se enviará a la Comisión Europea esta misma semana. En la parte socialista son también claros: quieren lo mismo que UP, bajar al máximo el precio, pero todavía hay que hacer un trabajo muy técnico y de negociación con Bruselas. En ese campo se mueven especialmente durante estas horas tanto el equipo de Ribera como el de Nadia Calviño, dos personas con contactos al máximo nivel en la Unión Europea.

La principal incógnita es el Partido Popular, que por el momento no da su sí pero tampoco ha anunciado un no. Calviño ha pedido “unidad y responsabilidad” a todos los partidos, aunque ha descartado la petición de los populares de una bajada “generalizada” de impuestos. En el Gobierno piensan que no sería efectivo, ni tampoco justo ante una fiscalidad progresiva (aunque ese principio no guía la medida del combustible). Como recuerdan, ese descenso tributario se ha aplicado en el caso de los impuestos de la luz (como el IVA o el impuesto de generación eléctrica) y luego no se ha materializado como se esperaba en la factura (dejando de ingresar además el Estado 12.000 millones de euros).