Polémica por estas palabras de Carmen Calvo sobre el feminismo

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que el feminismo se gestó en el seno del socialismo a lo largo de sus años de historia y que, por tanto, el feminismo no es de todas. “El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista”, ha dicho.

Calvo ha participado este domingo en una conferencia en las jornadas Diálogos 140 aniversario, organizadas por la Fundación Pablo Iglesias y el PSOE, enmarcados dentro de los actos de celebración del 140 aniversario del partido, en la que ha vinculado los movimientos sociales (el movimiento obrero y el feminismo) con la historia del socialismo.

En clara referencia a Ciudadanos, que habla de “feminismo liberal”, Calvo ha criticado a quienes se “adueñan” del feminismo poniéndole “etiquetas”: “No atinan ellos, quieren ponerle una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela, primero feminismo transversal, luego feminismo liberal. ¿Esto que es?”, se ha preguntado.

Y ha proseguido su crítica: “Como esto del feminismo va a funcionar en la agenda política, ya si acaso me lo quedo y termino yo, pero como no sé cómo funciona el artefacto, no se qué nombre ponerle”.

En concreto, se ha referido a “la derecha”, que a su juicio ha vuelto a “poner el tiro” en el feminismo, pero también en el movimiento LGTBI, al “dar alas al machismo de manera evidente y soterrada”.

“Y ya de paso que me llevo a las mujeres, a las progresistas, a las feministas, pues de paso me llevo también al movimiento LGTBI, porque siempre hemos sido aliados de esa diversidad de la identidad”, ha relatado en su crítica.

Las palabras de Calvo han sido respondidas en redes sociales por varios dirigentes de Ciudadanos y también del PP.