Por qué protestan los agricultores (y por qué la lucha no acaba hoy)

Rey Sotolongo/Europa Press via Getty Images

Rey Sotolongo/Europa Press via Getty Images Protesta en Toledo el 4 de febrero

Si hay algo en lo que están de acuerdo los agricultores y el Gobierno es en que el sector agroalimentario en España atraviesa una crisis y que resolverla no va a ser sencillo.

Hoy, agricultores y ganaderos se concentran en Madrid ante la crisis que vive el sector. El Gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro del sector agroalimentario, con las familias y los pueblos que viven de él. No miraremos hacia otro lado.

En las asociaciones están contentos porque, tras la reunión con el ministro Planas, han visto “un cambio de actitud por primera vez en 10 años”. “Hasta ahora se nos decía que, por ley, no se podía hacer nada. Ahora nos han dicho que algo sí se puede hacer. Y estamos esperanzados. Pero hasta que no veamos el borrador [del anteproyecto de ley de la cadena alimentaria]…”, plantea Juste. “Son muchos años reclamando una actuación en los precios”, zanja.

“La cadena alimentaria tiene que ser más transparente”, resume Juste. “Aunque no se puedan fijar los precios, en la reforma de la Ley de cadena alimentaria sí se puede mejorar”, coincide José Luis Miguel, de COAG. “Tiene que haber más transparencia para evitar abusos”. ¿Cómo? Con estudios sobre los costes de producción actualizados y con un etiquetado claro que especifique el origen de los productos, proponen desde UPA .

“Es que están desapareciendo las explotaciones y los agricultores se están arruinando”, denuncia Diego Juste, portavoz de UPA. Desde su organización defienden “ dar rango de ley a los precios justos ” y que se prohíba la venta a pérdidas (por debajo de los costes de producción). ¿El problema, y argumento al que se aferra el Ministerio? Que, por ley, no se pueden fijar precios mínimos a los productos. Juste aclara: “No decimos que el tomate tenga que valer tanto, sino que se contemplen los precios de producción y que la ley defina el concepto de precio justo en relación con esos costes”.

Según cálculos de COAG, los productos agrícolas multiplican su precio por más de cuatro del campo a la mesa . Y los agricultores a veces no son capaces de cubrir los costes de producción, como está ocurriendo con la última campaña de la aceituna: mientras que producir un litro de aceite de oliva virgen extra cuesta alrededor de 2,7 euros, en el supermercado se está vendiendo a 2,2 euros.

En pocas palabras, que no se les “estrangule”, que sus productos tengan una mínima rentabilidad y que se garantice un equilibrio en la cadena agroalimentaria. “Los agricultores nos vemos estrangulados por un doble embudo: por un lado, han subido los costes de producción (de maquinaria, fitosanitarios); por otro, cada vez se dificulta más la comercialización y los precios de venta son más bajos”, explica José Luis Miguel, director técnico de COAG.

“Los agricultores europeos no aceptamos ya el postureo bajo ningún concepto”, sentencia. Y, efectivamente, en toda Europa se están produciendo estos días movilizaciones similares a las de España.

“Si no hay precios garantizados, no se puede quitar dinero de la PAC”, defiende José María Fresneda, consciente de los anuncios de recortes en las ayudas provenientes de la Unión Europea y de la imposición de barreras comerciales a nivel global que ponen trabas a las exportaciones.

“No se puede seguir vendiendo a pérdidas”, coincide José María Fresneda, secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha. “La cadena alimentaria tiene cuatro pilares: los agricultores, los transformadores de productos, las distribuidoras y los consumidores. No puede ser que ganen los dos del medio mientras el agricultor no llega a cubrir costes de producción”, explica. “Los supermercados vuelven loco al consumidor con las ofertas”.