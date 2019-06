Las 'amistades peligrosas' de PP, Cs y Vox: la fórmula andaluza se va extendiendo

EFE

En Madrid, una reunión secreta en un hotel entre Ignacio Aguado (Cs) y Rocío Monasterio (Vox). En Barcelona, Manuel Valls mientras sigue con su oferta de dar los votos sin condiciones a Ada Colau. Dos formas totalmente distintas de entender la política supuestamente bajo el mismo paraguas naranja. Y todo tras el 26-M y a las puertas de la constitución de los ayuntamientos y de la formación de los parlamentos autonómicos. Un fin de semana muy movido de cara a las alianzas, con llamadas, mensajes y reuniones. Y que arrancaba el viernes con el anuncio del acuerdo entre el Partido Popular y Vox para hacerse con las alcaldías en las que suman mayoría absoluta (Almería, Pozuelo, El Ejido, Adra, Majadahonda, Las Rozas...). España ha pasado de ser el oasis en el que no había ultraderecha, a convertirse en otro ‘oasis’ para la derecha en la que se acerca, a diferencia de la mayor parte de países europeos, a un partido ultra. Y esta semana el triángulo de votos irá cogiendo forma a no ser que hubiera un giro in extremis. “Pactos anunciados entre PP y Vox en muchas ciudades... reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox... ¿normalidad democrática? o ¿normalización de un partido de extrema derecha? No es lo mismo... Y no puedo esconder mi gran preocupación”, resumía en un tuit el ex primer ministro francés Valls ante lo que está ocurriendo. La fórmula PP-Cs exige los votos de Vox En Andalucía ya se probó la fórmula de las tres derechas. Un pacto hecho con fotos a dos pivotando en el Partido Popular. Pero lo que pasó en una autonomía ahora se intenta extender de manera trepidante al resto de geografía tras el 26-M. Y el PP lo tiene claro, no se sonroja de los pactos con la extrema derecha y se desmarca del estilo, por ejemplo, de la máxima líder conservadora europea, Angela Merkel.

El propio Casado llegó a ofrecer ministerios a Vox en la víspera del 28-A. Pero la estrategia fallida de esas elecciones le llevó a un supuesto viaje exprés al centro y calificaba de extrema derecha por primera vez a los de Abascal horas después del descalabro. Mejoró un poco su resultado el 26-M, pero guardadas las urnas volvió Casado a rebajar las críticas a la ultraderecha y llamar a pactar. Su supervivencia política pasa por lograr dos piezas simbólicas: el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y eso solo se materializa con los votos de Vox junto a Ciudadanos. En Génova les llaman “Gobiernos para la libertad”. Casado se juega su futuro político en estas dos plazas. Desde Cs dicen que no van a pactar nada con Vox y que no van a entrar en Gobiernos tripartitos. Pero, a la vez, siguen con su cordón sanitario a los socialistas, lo que hace que siga enmarcado en el bloque de la derecha. Es más, quiere, por ejemplo, que Juan Trinidad presida la Asamblea de Madrid, algo que no puede pasar más que si lo vota la ultraderecha este martes porque la suma de PP y Cs es menor que la de las izquierdas.

EFE