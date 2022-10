Tensión y dolor, dos claros protagonistas en el primer día del macroproceso por el accidente del Alvia

Europa Press News via Getty Images

Primer día de un largo proceso judicial. Los dos acusados por el accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago), el maquinista Francisco Garzón y el ex alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, se enfrentarán a los interrogatorios este jueves y viernes, respectivamente, y después podrán ausentarse del juicio hasta el día de las conclusiones, según ha informado la jueza Elena Fernández Currás, al término de la primera jornada, dedicada a cuestiones previas.

Ha sido entonces cuando, seguido por un nutrido grupo de periodistas, ha afirmado con rotundidad: “En diez años (no) he hablado y no voy a hablar nunca”. A continuación, y pese a que iba escoltado, el padre de una víctima le ha golpeado, lo que provocará que la Policía Nacional revise el protocolo de seguridad.