Rusia va a por todas para hacerse con el Donbás: la "ofensiva final" que amenaza con más sangre

La ofensiva final, como la llama Moscú, arrancó el domingo pasado y se va desplegando en la zona. Desde el mismo lunes se notaron los cambios en la estrategia: las sirenas comenzaron a sonar a la vez en una quincena de ciudades de la zona, avisando de un bombardeo masivo, y se comenzaron a contabilizar unos 240 vuelos diarios de la aviación militar rusa atacando objetivos, además maniobras envolvente sobre nueve ejes de avance diferentes hacia el este y el sur del país y ataques antes no vistos a enclaves como Dnipro, donde se atacó un aeropuerto internacional . Son apuestas y números aportados por el Gobierno de Volodimir Zelenski y por el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Rusia ya cuenta con apoyos notables en la zona, donde se ubican dos provincias como Donetsk y Lugansk donde hace casi ocho años grupos prorrusos se levantaron en armas y declararon de forma unilateral su independencia. El reconocimiento de ambas como Estados soberanos el 23 de febrero pasado y su incorporación a la Federación de Rusia fue la antesala de la invasión de Ucrania, horas más tarde. Los prorrusos controlan hoy parte de estas provincias, de importante peso industrial, pero no todo el terreno, con porcentajes que no están claros, van de la mitad al 70% del suelo.

Putin quiere que sus aliados en la zona refuercen los ataques, en paralelo a los de su aviación, artillería y misiles, más 100.000 efectivos de refuerzo. En palabras del presidente ruso, “no parará” hasta dominarlo todo . Según han informado Vaym Denyeseko, consejero del ministro del Interior ucraniano, y el propio presidente Zelenski, los rusos “están acumulando y desplegando sus fuerzas”, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuándo comenzarán a golpear de forma sistemática, implacable. “Aún no se han iniciado las grandes batallas que nos esperamos, pero podemos decir que la ofensiva ha comenzado”, indicó el alto funcionario.

Hay más: el gran oblast (región) de Odesa limita a lo largo de una frontera de 405 kilómetros con la República disidente de Transnistria, en Moldavia, que por su posición geográfica se encuentra aislada del resto del mundo. La pequeña y no reconocida república tiene como objetivo final crear una vía terrestre que la uniera también con la anexada Crimea, actualmente ocupada por las tropas rusas. El poderío ruso en la zona sería formidable si ese corredor a este y oeste cristaliza y supondría, además, una amenaza a Moldavia, otro país de la zona, dentro de esa corriente de recuperar el espacio postsoviético que, temen algunos analistas, está en la cabeza de Putin.

Nuevo jefe, un ‘carnicero’

Dvornikov es partidario de la estrategia de tierra arrasada, por lo que se espera que se apoye notablemente en la artillería, en los bombardeos aéreos y en infantería. Tendrá que dar las órdenes sobre el terreno, otra novedad respecto a las semanas previas de guerra, en las que Rusia no contaba con un comandante de guerra central para todas sus fuerzas en Ucrania y mucho menos estaba previsto el desplazamiento a la zona de alguien de su grado.

Desde el inicio de la invasión a finales de febrero, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha confirmado la muerte de más de 1.600 civiles, incluyendo más de 100 niños, pero sólo en Mariupol , la ciudad que está a un tris de caer en manos rusas tras seis semanas de ofensiva sin misericordia, su alcalde habla de no menos de 21.000 víctimas mortales, de los 447.000 habitantes que tenía al inicio de la ofensiva. La destrucción es impresionante, avisan las fuentes independientes que acuden con cuentagotas a la zona, de Cruz Roja a la prensa internacional. La ciudad ha sido divididas en dos y quedan dentro unos 3.000 defensores que siguen combatiendo y el 30% de sus vecinos, que se han quedado por múltiples razones.

Alexander Ermochenko via Reuters

Alexander Ermochenko via Reuters

Una nación dividida

En realidad, después de hablar mucho de que Ucrania no perteneciera a la OTAN o de que se eliminara al “nazi” Zelenski, con los días parece más claro que Putin lo que ansiaba con su guerra era justo quedarse con el este, de una vez por todas terminar lo que inició en 2014, instigando a independentistas y quedándose con suelo soberano ucraniano.

Según la Inteligencia británica, que revela despachos diarios sobre la evolución de la guerra, en el sur, junto a las costas del mar de Azov y el mar Negro, hay siete áreas donde ya se libran combates para afianzar este escenario, aunque por ahora no se ha producido la “gran ofensiva”, que Zelenski da por empezada. Londres entiende que la primera batalla crucial será por control de la ciudad de Sloyyansk (parte del Donbás), entre Izium y Kramatorsk (sur).

El presidente Zelenski ha afirmado, mientras espera el golpe, que Rusia está incorporando nuevas tropas para cubrir las pérdidas y la desorganización de sus fuerzas militares, por lo que siembra dudas sobre si están o no preparadas para una ofensiva intensiva, pero algunos generales retirados citados por medios como el Financial Times sostienen que no se trata de agregar tropas sino de acertar con la calidad de los hombres, con el mando y la apuesta.