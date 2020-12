Sale a la luz un chat de militares jubilados donde se defienden fusilamientos y golpes de Estado

Según la información en exclusiva de Infolibre, en el chat se leen frases de Beca como: “Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”.

En otro mensaje se lee: “Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?”. Se atribuye a José Molina, capitán retirado. Beca le replica: “Pero Curro [apodo amistoso para Molina] para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas!!!!!!!!!!”.

Mensajes como estos y otros más consultados por el digital desvelan, dice, “la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo”, con referencias a “pronunciamientos”, por ejemplo. Los independentistas son también diana de sus ataques.

Incluso se llega a mandar un mensaje de audio del líder de Vox, Santiago Abascal, que dice: “Buenas tardes, soy Santi Abascal y me dicen que es obligatorio saludar a este grupo. Un abrazo a todos y ¡Viva España!”. Su tono es “afable y animado”, sostiene la noticia.