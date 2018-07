Un total de 181 militares retirados ha publicado este martes un manifiesto titulado "Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España", en el que denuncian la "campaña infame" que está llevando a cabo "la izquierda política" para desprestigiar al dictador a través de la "perversa pretensión" de exhumar sus restos del Valle de los Caídos.

Según ha informado OK Diario, entre los firmantes -todos ellos retirados y por tanto "en pleno derecho de libertad de expresión"-, se encuentran mandos dispares: generales, tenientes, coroneles, almirantes y capitanes de fragata. Al no formar parte del Ejército español, dada su condición de retirados, pueden expresar su opinión libremente, algo que durante sus años de servicio no es posible.

En la lista de firmas figura la del exteniente general Juan Enrique Aparicio, que hasta 2016 formaba parte del Ministerio de Defensa como Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, abunda Eldiario.es. A pesar de haber firmado el manifiesto, en el que se critica que el Gobierno español no muestre "la gratitud correspondiente" al dictador franquista, en 2015 Aparicio aseguraba públicamente que el Ejército había "cambiado mucho y para bien", recuerda.

Todos los firmantes piden respeto en el texto por la "figura militar del General Franco" que según apuntan, ha "sido vilipendiada hasta extremos inconcebibles" con el objetivo "de borrar medio siglo de nuestra historia" a través del "empeño visceral de revancha" del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

"Después de los permanentes ataques a la persona del General Franco desde su muerte, borrando sin prisa pero sin pausa todo vestigio de su quehacer por España, la izquierda política y todos sus medios afines han desatado una campaña sin medida", afirman en la misiva. Según apuntan, el objetivo de la exhumación de los restos del dictados no es otro que el de hacer "desaparecer definitivamente" al "principal artífice" de la historia de España.

181 altos mandos del Ejército en la reserva firman un manifiesto en el que piden "respeto" a Franco https://t.co/sq3gtFInFF — OKDIARIO (@okdiario) 31 de julio de 2018

En el manifiesto hacen una férrea defensa de las virtudes de Franco como militar a través de un repaso a toda su carrera. De acuerdo con la carta, el dictador era un hombre "disciplinado, subordinado y siempre preocupado por los soldados a sus órdenes", por lo que siempre se prestaba a escoger los cargos de "mayor fatiga y riesgo". También señalan que al inicio de la Guerra Civil, Franco accedió debido a la insistencia de sus compañeros a ejercer "el mando único de la España agredida y asediada por el comunismo internacional aceptado y adoptado por el Frente Popular".

En ese sentido, han instado a "los directores y actores de esta campaña infame, a retomar la verdad histórica", así como a poner fin a lo que han calificado de "perversa pretensión" de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caído. De esta forma, han concluido, se evitaría la destrucción de un enclave que a su modo de ver es "todo un símbolo la reconciliación" del conflicto armado.