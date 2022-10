Samantha Hudson: ¿Por qué irrita tanto a Vox?

¿Quién es Samantha Hudson?

¿De qué hablan sus canciones?

Y sigue la canción recordando su excomulgación: “Soy maricón y me encanta Jesucristo, pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echó de la iglesia por estar montando el pollo, yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo”.