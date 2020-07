Sánchez apuesta por un pacto con Italia en la UE para superar la crisis por la pandemia

POOL New / Reuters Conte y Sánchez, charlando el 28 de mayo de 2019 en Bruselas (Francisco Seco/Pool via REUTERS)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cree “necesario” un pacto con Italia en las negociaciones de la Unión Europea (UE) sobre los planes para la recuperación de la crisis por la pandemia del coronavirus.



“Este pacto entre Italia y España es necesario y puede dar grandes frutos en Europa. Somos dos pueblos hermanos, mediterráneos y europeístas”, sostiene Sánchez en una entrevista publicada por Il Corriere della Sera, al ser preguntado por la respuesta europea a la pandemia.



El presidente del Gobierno español recibe este miércoles en la Moncloa al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, quien también ha pasado por Portugal en el marco de un viaje para reforzar alianzas de cara a la cumbre de este mes en la Unión Europea para debatir sobre el Fondo de Recuperación.



En la entrevista, Sánchez celebra que los españoles han actuado “con disciplina, resistencia y espíritu de victoria” ante el coronavirus, que aunque ha golpeado de forma “durísima” al país, “no lo ha abatido”.



Por eso, tras los esfuerzos de países como España e Italia, cree que “ahora Europa debe estar a la altura de sus pueblos”.



Para ello apuesta por no disminuir la dimensión del Fondo de Recuperación, aún por aprobar por los Estados miembros, y los recursos deben llegar “deprisa y durante un largo arco de tiempo para hacer estructural la recuperación económica” a la crisis.



Este acuerdo, subraya, “se puede y debe” alcanzar en julio: “No podemos esperar más, los ciudadanos no lo comprenderían y tampoco los actores económicos. Hemos vivido una pandemia inédita, debemos dar una respuesta conjunta e igualmente inédita”, dice.



Por otro lado Sánchez apunta que España tiene un “acceso adecuado al crédito” y por eso no ve necesario acceder al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), una herramienta muy cuestionada en Italia.



También tiene palabras para los considerados “países frugales”, como los Países Bajos, por los que expresa respeto pero considera que “deben reconocer que no hay un país que da y otro que recibe, el Fondo es una caja común a la que todos contribuimos”.



En cuanto a la situación actual de España en plena temporada turística, Sánchez considera que es “un país seguro” en el que se han hecho tres millones y medio de pruebas y aumentado el personal sanitario en aeropuertos: “El riesgo cero no existe, pero debemos reconquistar nuestras vidas”, dice.