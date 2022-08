Gorbachov, semblanza del comunista que logró el favor de Occidente y se granjeó el odio de Putin

No hay análisis, político, sociológico o sencillamente humano de Mijail Gorbachov que no mencione la trascendencia histórica de su obra. La del último líder de la URSS y causante del nacimiento de la Rusia actual, fallecido este martes a los 91 años , es una figura de esas que llaman poliédrica, de dos car: un pionero hacia la democracia para Occidente, un ser “débil” que se rindió al enemigo a ojos del Kremlin... Pero ¿quién fue y qué significó realmente Gorbachov para el mundo?

La especialista en temática rusa tumba una idea mal planteada en las últimas horas: “Gorbachov no quería deshacer la URSS, quería modernizarla, junto a otro personaje clave, Alexander Yakovlev, pero ambos vieron que esa actualización no era posible sin liberalizar”.

En términos parecidos se expresa el catedrático de Comunicación y Política internacional en la Universidad Europea de Madrid, José María Peredo, pese a que no quiere jugar a “historiador”, apunta entre risas. “Todo hacía pensar en un régimen insostenible, se podía intuir el final del comunismo soviético, pero no como fue, tan internacionalizado. Numerosas repúblicas apostaron por la vía democratizadora y europea y nadie pensaba que la URSS estaba tan debilitada como para no poder retener a sus territorios”. Con todo, matiza que “Gorbachov, con su reformismo, no llegó de la nada. Si llegó a liderar el Partido Comunista soviético (PCUS) es porque esas ideas ya habían calado en el partido”.