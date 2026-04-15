Donald Trump insiste (otra vez) en que el final de la guerra está cerca: "Irán busca desesperadamente un acuerdo"

Hay frases que se repiten tanto que acaban perdiendo el peso. Se desgastan. Se convierten en un eco que ya no sorprende, aunque hable de algo tan grave como una guerra. Donald Trump ha vuelto a decirlo. Erre que erre. Que el final está cerca. Que Irán quiere negociar. Que todo puede resolverse pronto. Que sí, pero no.

Otra vez.

"Veo la guerra muy cerca de terminar", aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista en Fox News. Lo dijo con la misma seguridad con la que lleva semanas dibujando ese final inminente, como si el conflicto hubiera entrado ya en su recta definitiva.

Pero la guerra sigue ahí.

El final que siempre está a punto de llegar

No es la primera vez que Trump habla del final como algo inmediato. Tampoco la segunda. Ni la tercera. Desde que comenzó la ofensiva el pasado 28 de febrero, ese horizonte ha aparecido una y otra vez en su discurso, como una promesa que nunca termina de cumplirse.

Primero fue la operación "Furia Épica", el golpe inicial que, según la Casa Blanca, evitó que Irán avanzara hacia el arma nuclear. Después llegaron las treguas parciales, los anuncios de alto el fuego, las ampliaciones de plazos. Y ahora, otra vez, la sensación de que todo está a punto de cerrarse. O eso es lo que dice Trump, claro.

"Irán busca desesperadamente un acuerdo", insiste con un mensaje que ya casi nos sabemos de memoria.

El problema es que ese "desesperadamente" lleva semanas instalado en el relato… sin traducirse en un acuerdo real. Y muchas veces siendo negado por el propio país iraní. En esas estamos.

Dos días más… otra vez

La novedad, esta vez, tiene forma de plazo. Trump ha abierto la puerta a retomar las negociaciones "en dos días", en lo que sería un nuevo intento de desbloquear un diálogo que, por ahora, no ha dado resultados.

Habla de "progresos lentos". De una segunda oportunidad. De una vía que sigue abierta.

Pero incluso ahí, el mensaje vuelve a ser ambiguo. Porque si el primer contacto se celebró en Islamabad, ahora el presidente estadounidense deja caer que el siguiente podría no ser allí. Quizá Europa. Quizá "un lugar más céntrico". Quizá otra cosa. Lo que en ese momento se le pase por la cabeza.

Todo en el aire. Muchas promesas, ninguna realidad. Todo, otra vez, en ese terreno donde el anuncio pesa más que el resultado.

Islamabad: negociar sin acuerdo

En paralelo a las palabras, la diplomacia avanza -o lo intenta al menos- en un terreno mucho más resbaladizo. Las conversaciones celebradas en Pakistán, encabezadas por el vicepresidente J.D. Vance, han sido las más importantes entre ambos países en casi medio siglo.

Han sido más de 20 horas de negociación. Cero acuerdo.

Irán llegó con una propuesta: congelar su programa nuclear durante cinco años. Estados Unidos la consideró insuficiente. Washington exige ahora un mínimo de dos décadas de suspensión del enriquecimiento de uranio, una línea mucho más dura que sigue alejando cualquier entendimiento.

Y ahí se atasca todo.

Lo que realmente se negocia

Detrás del ruido político, lo que está en juego no es solo el final de una guerra, sino algo mucho más estructural: el papel de Irán en el tablero global y el control sobre su capacidad nuclear.

Estados Unidos quiere garantías a largo plazo. Irán busca aliviar la presión económica sin renunciar completamente a su margen estratégico.

Dos objetivos que, por ahora, no encajan. Por eso cada anuncio de acuerdo suena más a deseo que a realidad.

El petróleo, Ormuz y la presión invisible

Hay una pieza clave que sobrevuela toda esta negociación y que rara vez aparece en primer plano, pero que lo condiciona todo: el petróleo.

El estrecho de Ormuz, una de las arterias energéticas más importantes del planeta, se ha convertido en uno de los puntos de mayor tensión desde el inicio del conflicto. Por allí pasa cerca de una quinta parte del crudo mundial, y cualquier alteración en su tráfico tiene un impacto inmediato en los mercados.

Estados Unidos ha evitado cerrar completamente esa vía, pero sí ha elevado la presión en la zona, mientras Irán ha jugado con la amenaza de bloquearla como medida de respuesta. No hace falta que ocurra: basta con que la posibilidad exista para que el equilibrio global tiemble.

Porque esta guerra no solo se libra sobre el terreno. Se libra también en los precios, en los suministros, en la incertidumbre. Y en ese tablero, cada movimiento pesa mucho más de lo que parece.

El bloqueo total: más presión en plena negociación

Mientras habla de acuerdos y de finales inminentes, Estados Unidos ha dado uno de los pasos más contundentes desde el inicio del conflicto: bloquear completamente los puertos de Irán.

El anuncio, realizado por el almirante Brad Cooper desde el Comando Central, no deja demasiado margen a la interpretación. Washington asegura haber "detenido por completo" el comercio marítimo iraní, una vía por la que circula cerca del 90% de su actividad económica exterior.

No es un matiz. Es un golpe directo.

La medida llega apenas dos días después de las negociaciones fallidas en Islamabad y se enmarca dentro de la estrategia de presión máxima que la Administración de Donald Trump lleva semanas desplegando. Una presión que busca forzar a Teherán a ceder en la mesa de negociación… pero que, al mismo tiempo, dificulta que ese acuerdo llegue.

Porque negociar bajo asfixia no es negociar en igualdad. Y ahí es donde el relato vuelve a tensarse.

Trump insiste en que "la guerra está por terminar". Que Irán quiere pactar. Que el acuerdo está cerca, pero como vemos, la presión no deja de aumentar y el tablero de juego se sigue complicando en lugar de simplificando.

Siete semanas de guerra (y contando)

Han pasado semanas desde aquel 28 de febrero en el que todo empezó. Desde entonces, la guerra ha transitado por distintas fases: ofensiva inicial, escalada, bloqueos estratégicos, negociaciones intermitentes y treguas parciales que nunca terminan de consolidarse.

El relato, sin embargo, ha sido más simple. Siempre hacia el final. Siempre hacia ese momento que, según Trump, está a punto de llegar, pero que nunca llega. Pero el calendario no acompaña.

El presidente que promete el final… y se queda solo

Mientras insiste en que la guerra se acerca a su desenlace, Trump también ha ido acumulando fricciones en el escenario internacional. La última, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hasta ahora una de sus aliadas más cercanas.

Pero no ha sido la única.

También ha protagonizado un choque público con el Papa, en un intercambio que evidencia hasta qué punto la gestión del conflicto ha tensado incluso las relaciones más inesperadas. El mensaje del pontífice, llamando a la contención y al diálogo, chocó directamente con la estrategia estadounidense.

Trump respondió. Y el desacuerdo quedó expuesto.

En una guerra donde el relato es clave, quedarse sin aliados también cuenta.

El discurso del presidente estadounidense se mueve en una paradoja constante. Habla del final mientras mantiene la presión. Apunta al acuerdo mientras endurece las condiciones. Describe una guerra que se apaga… mientras las negociaciones siguen bloqueadas.

Incluso cuando abre la puerta a nuevas conversaciones en cuestión de días, el escenario sigue siendo incierto, cambiante, casi improvisado. Es un equilibrio frágil y, además cada vez es más evidente.

La tregua que nunca termina de serlo

En medio de todo, las treguas han aparecido como pequeños paréntesis que no logran consolidarse. Anuncios de alto el fuego, pausas tácticas, ampliaciones de última hora.

Momentos que parecen abrir una puerta… pero que no terminan de cruzarse. La guerra no escala del todo pero, por otro lado, tampoco se detiene.

Trump ha construido un relato claro: la guerra era necesaria, el golpe fue decisivo y el final está cerca. Es un discurso coherente en su lógica interna, pero cada vez más tensionado por los hechos. Y cada vez con más detractores, fuera de sus fronteras, dentro de sus fronteras y hasta en su propio partido.

Porque la realidad se mueve a otro ritmo: uno más lento, más incierto y más contradictorio.

Y ahí es donde el relato empieza a chirriar.

¿Será verdad esta vez?

La pregunta vuelve a aparecer. No como novedad, sino como repetición. ¿Será verdad esta vez? ¿Está realmente cerca el final de la guerra? ¿O es, una vez más, una promesa adelantada a los hechos?

Trump habla de días. De acuerdos. De avances.

Pero la guerra sigue. Y mientras siga, cada anuncio se parecerá demasiado al anterior.

Otra vez.