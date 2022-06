El gesto de Shakira en 'Te felicito' en el que muchos ven una alusión directa a Piqué

YOUTUBE Shakira en el videoclip de 'Te felicito'.

Te felicito, la última canción de Shakira, que interpreta junto a Rauw Alejandro, está experimentando una fuerte subida en las listas de éxitos en los últimos días. Es pegadiza y reúne a dos grandes figuras de la música latina, pero también se está prestando a todo tipo de análisis, tanto de la letra como del videoclip, porque muchos tienen la teoría de que la letra habla de su crisis con Piqué.

La colombiana anunció este sábado que se está separando del catalán, tras intensos rumores de que ya no vivían juntos. Su relación duró 12 años y tienen dos hijos en común, Milan y Sasha.

Publicidad

Con estrofas como “Yo que ponía las manos al fuego por ti / Y me tratas como una más de tus antojos / Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos / Los tengo rojos de tanto llorar por ti”, no son pocos los que tratan de leer entre líneas para tratar de averiguar si la letra habla de su ya expareja.

Otro detalle ha llamado la atención. Se trata de un gesto que la de Barranquilla repite hasta en tres ocasiones durante el videoclip: levantar los dedos índice y corazón, como marcando un dos.

Publicidad

YOUTUBE Shakira en el videoclip de 'Te felicito'.

YOUTUBE Shakira en el videoclip de 'Te felicito'.

YOUTUBE Shakira en el videoclip de 'Te felicito'.

En redes sociales muchos lo han relacionado con el gesto que en alguna ocasión ha hecho Piqué para celebrar sus goles, para supuestamente dedicárselos a la cantante.

ALBERT GEA via REUTERS Gerard Piqué, tras marcar un gol al Valencia en 2019.

Qué dice la letra de Te felicito

Publicidad

En cuanto a la letra de la canción, claramente habla de una traición y de una mujer que abre los ojos. Puedes leerla completa a continuación:

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

Publicidad

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Hablándote claro, no te necesito

Perdiste a alguien auténtico

Algo me decía por qué no fluiamo’

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’

Como ante’

Tú de espalda apoyándote del volante

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’

No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien