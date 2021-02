Sin elecciones a la vista… es la hora de gobernar

El Gobierno tiene ahora margen de maniobra también para medidas polémicas o para enfrentarse con más calma a iniciativas que no podrían ver la luz en periodo electoral. Este primer movimiento se ha notado ya con la llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado para intentar desbloquear los órganos constitucionales. España vive la anómala situación de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace dos años. El PP sigue manteniendo sus condiciones (la no participación de Unidas Podemos), pero en La Moncloa ven otro clima y consideran “constructiva” la charla entre los dos líderes, urdida por los dos jefes de gabinete (Iván Redondo y Pablo Hispán).

Las catalanas del pasado domingo han cerrado un ciclo hipervitaminado de urnas. Si no se produce ningún contratiempo o algún gobernante tiene la tentación de consultar a los ciudadanos, las siguientes elecciones no deberían celebrarse hasta diciembre de 2022 en Andalucía (cuyo adelanto algunas veces se ha rumoreado).

Casado vive en esto momentos una enorme tesitura tras el batacazo del Partido Popular en Cataluña , pero cree que todavía tiene tiempo precisamente durante estos dos años para enderezar el rumbo. Va a vender la sede de Génova 13 y prepara una gran convención en otoño para rearmarse. Consideran en la dirección que todavía puede calar el mensaje que tienen ahora de centrismo moderado frente a la espuma de Vox tras las catalanas. Pero siguen pensando los ‘casadistas’ que es muy difícil lograr una buena victoria con tres opciones dentro de la derecha. El otro actor es Cs, en claro proceso de desaparición. Inés Arrimadas, no obstante, entiende que puede aprovechar estos dos años y demostrar que el partido es “útil”. No va a dar un golpe en el timón ni se plantea una fusión, ni siquiera ha tocado a algún miembro de la cúpula que salió de marzo del año pasado.

Todos seguirán mirando las encuestas, pero va a aprovechar para moverse al no haber urnas. Lo que dicen ahora mismo los sondeos, según el CIS publicado este jueves, es que el PSOE se mantiene con una intención de voto del 30,7%, sacándole casi doce puntos al PP (18,8%), mientras que anotan mejorías Vox (13,6%) y UP (11,2%). Cs sería hoy quinta fuerza, con un 9,3%.

Parecía que era algo meramente electoral, pero las desavenencias entre el PSOE y UP siguen en plena resaca del 14-F. Durísimo enfrentamiento por la ley trans (que no termina de ir al Consejo de Ministros y que UP ve en Carmen Calvo a la gran culpable). Esto ha derivado en otro oscuro episodio entre las dos fuerzas por la ley Zerolo, presentada en solitario por el PSOE y que UP intentó frenar llamando a otros grupos parlamentarios. La confianza se quiebra cada día. Para ahondar más en la brecha: los dos miembros de la coalición están estancados en la negociación de la ley de Vivienda. Lo que faltaba: el fuerte choque por los altercados violentos a raíz de la detención del rapero Pablo Hásel.

El Gobierno está preparando una modificación, a través del Ministerio de Justicia, del Código Penal para que delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de prisión. En estas semanas y en esta etapa sin urnas las miradas están muy puestas en ese departamento dirigido por Juan Carlos Campo, que será el encargado de realizar la revisión sobre los delitos de rebelión y sedición, además de estudiar los posibles indultos a los presos del procés. Esta decisión se ha postergado precisamente por las elecciones catalanas y ahora el Consejo de Ministros podrá tomar una decisión sin el calor del 14-F. Es una de las grandes incógnitas y de las resoluciones más difíciles que tiene por enfrentar.

¿Se puede romper el Gobierno? Los dos socios lo niegan. “Es la única forma para gobernar”, dicen en La Moncloa, mientras que los de Pablo Iglesias señalan que se trata de una nueva coalición y de que está “blindado” el Ejecutivo.