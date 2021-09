Quién dijo que había muerto la socialdemocracia: Europa vira a la izquierda

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images El presidente español, Pedro Sánchez, y el candidato del SPD a la cancillería alemana, Olaf Scholz, el pasado 25 de junio en Berlín.

Los ciudadanos europeos se están empeñando en rebatir con sus votos ese mantra de los últimos tiempos de que la socialdemocracia estaba muerta. No lo está, vuelve a los Gobiernos y ya no se puede hablar de casos aislados, coincidencias o coyunturas. Hay viraje, como constata la reciente victoria en Noruega, la semana pasada, o la esperable en Alemania, este mismo domingo. Si hay o no cambio total de ciclo lo dirán los días, pero que la izquierda europea cobra fuerza es una realidad.

Actualmente, el mapa para los progresistas era desolador: como se puede ver en el cuadro resumen elaborado por el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), sólo hay un Ejecutivo puro de izquierdas en la Unión Europea, el de España, más seis de centro-izquierda: Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, República Checa y Suecia. Saliendo de la Unión pero no del continente, se suman Albania, Kosovo y Macedonia del Norte, también de centro-izquierda. Nada más.

En estos días, el estallido de entusiasmo entre la izquierda europea ha venido del norte. El bloque opositor de centroizquierda en Noruega, con el Partido Laborista como líder, ganó las elecciones el 13 de septiembre, tras ocho años de mandato conservador. Cantó victoria Jonas Gahr Støre, un millonario de 61 años que ha sumado a su país al club progresista de los nórdicos y ahora, por primera vez en 60 años, todos los Gobiernos de la zona son de izquierda, a la espera de ver qué pasa con las elecciones de este día 25 en Islandia, con pronóstico incierto.

Los laboristas noruegos han ganado con un lema tan sencillo como “gente común y corriente”, pero que era necesario rescatar, porque el famoso modelo escandinavo de bienestar se había deteriorado en los últimos años, arrastrado por políticas neoliberales y con líderes socialistas incapaces de ofrecer alternativas firmes.

Este domingo, los socialdemócratas pueden sumarse otro tanto si el candidato del SPD alemán, Olaf Scholz, ganan las elecciones que ponen fin a 16 años de mandatos de Angela Merkel. Es el favorito en las encuestas pero, aún así, no pasaría del 25 o 26% de los votos, por lo que debería sí o sí buscar apoyos, posiblemente de dos partidos más. No hablamos de la izquierda más izquierda de Europa y estaría débil por las alianzas, pero una cancillería en el país más poderoso del continente vale una barbaridad.