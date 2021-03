¿Una democracia ‘plena’ dijo usted?

A las babiecadas de los enterados de la caja del agua las carga el diablo. Aún son rabiosa actualidad en San Google bendito las declaraciones de Pablo Iglesias y del coro podemita, que enseguida consiguió el apoyo entusiasta del bloque separatista unido en su diversidad, a la tesis del líder morado de que España no es una “democracia plena”. Porque en esa democracia Dulcinea del Toboso no caben ni políticos presos o perseguidos, como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y compañía. Ni cabría tampoco la prisión, por sentencia judicial, del rapero Hasél, que no es el primer lío que tiene con la ley.

En esos debates bizantinos sobre el sexo de los ángeles estábamos cuando estallan los violentos disturbios en Cataluña, con epicentro en Barcelona, protagonizados por grupos antisistema coordinados. Tiendas arrasadas, cajeros destrozados, mobiliario urbano incendiado, agresiones a la policía, en cualquiera de sus cuerpos. Naturalmente, no quiero decir que debatir sobre la cobertura y sus ocasionales límites del derecho a la libre expresión sea siempre una pérdida de tiempo. Las circunstancias cambian y las leyes y ordenanzas se van atemperando a las nuevas costumbres. Los últimos avances en libertades civiles en España son contundente prueba de ello.

Pero adentrarse tan críticamente en la calidad de la democracia española, y puntuarla por un vicepresidente como “no plena”, o sea, como mediopensionista, cuando todas las organizaciones internacionales especializadas en medir la salud democrática le dan un sobresaliente, no obedece a una sana y mera intención de progreso, entendido en el contexto europeo. Ah, pero eso sí, ya lo dijo además Winston Churchill, que en vida dijo casi todo. “Nadie finge que la democracia sea perfecta o absolutamente sabia. De hecho se ha dicho que es la peor forma de gobierno… excepto todas las demás que han sido inventadas”.

¿Qué necesita para ser perfecta? Pues eso mucho me temo que depende de quien lo diga, si el borracho o el bodeguero. ¿Declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, o de La Gomera, es un simple ejercicio práctico de libertad de expresión?, ¿amenazar de muerte al adversario e incitar al odio furioso no puede plantear dudas doctrinales? ¿Acaso este presunto derecho irrestricto no limita el derecho no presunto de los demás a la protección del paraguas constitucional? A pesar de que Pablo Iglesias se enfade hay que emplear una palabra que no le gusta nada: Venezuela. ¿Es más completa la democracia venezolana, a la que le pasa carros, carretones y cinco millones de exiliados?