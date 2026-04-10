Irene Montero, ante las palabras de Ester Muñoz sobre el militar español detenido por Israel: "Es una indecencia, una idiotez"

Hasta en dos ocasiones ha dicho la eurodiputada de Podemos Irene Montero encontrarse "sin palabras" tras escuchar a Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, comparar la detención ilegal de un militar español por parte de Israel con un control de tráfico. "Es que no tengo palabras, es una absoluta vergüenza lo lacayos que son de las dos mayores amenazas en este momento. ¿Cómo se puede comparar la detención ilegal, es decir, el secuestro de un compatriota, con un atasco?", se ha preguntado Montero en La 1.

Para Montero, la comparativa realizada por Muñoz "es la prueba evidente de que tenemos que echar a esta gente de las instituciones". "No vamos a estar seguras si el Partido Popular nos gobierna", ha advertido la exministra de Igualdad, quien no ha podido evitar insistir: "Con la pulsera de España todo el día en la muñeca y, después, cuando hay una amenaza real de un Estado terrorista que se caracteriza por vulnerar la legalidad internacional por hacer un genocidio, por cometer crímenes de guerra, por secuestrar a compatriotas, luego se atrevan a decir esta idiotez".

Al contrario de lo que ha hecho Ester Muñoz, Irene Montero ha asegurado que "es una cosa muy seria que un Estado secuestre a un miembro de la fuerza pública de nuestro país aunque sea solo una hora". "Es una demostración de fuerza, de esto es lo que puedo hacer si me da la gana. Lo siento mucho, pero es que no hay por dónde cogerlo", ha dicho antes de pedir que se rompan relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

Antes de abordar el encuentro que este jueves mantuvo en Barcelona con Gabriel Rufián, Montero ha denunciado que Europa "esté dirigida por una banda de burócratas" que no solo "miran para otro lado", sino que "apoyan a Trump y Netanyahu". "Seguimos siendo el principal socio comercial de Israel. A este respecto, ha pedido que la Unión Europea ponga fin al acuerdo de asociación con Israel.

Pese a hablar de Europa, Montero ha señalado que también hay "trabajo por hacer en España". "Me parece demoledor que hayamos dicho que hemos hecho un embargo de armas a los genocidas pero que el Gobierno no haya anulado uno solo de los contratos de armas con Israel, o que sigamos manteniendo la relación diplomática; que digamos que estamos enfrentados a Trump pero sigamos formando parte de una alianza militar, la OTAN, de la que Trump es jefe y utiliza para bombardear países como le da la gana", ha expresado para después pedir que se pase de "las palabras a los hechos concretos".

"La política es eso", ha proseguido Montero: "Cuando gobiernas no solo puedes expresar tu posición política sino que también puedes usar el poder que democráticamente te ha dado la gente para poner pie en pared cuando es necesario y crear un refugio en España frente al horror de Donald Trump y Benjamin Netanyahu".