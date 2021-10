Italia vive días convulsos. Tras una noche de caos en Roma el pasado sábado con el asalto de un sindicato y un hospital, el país transaplino se plantea ilegalizar los movimientos neofascistas, que en estos momentos se nutren del malestar generado por las restricciones causadas por la pandemia.

Sobre la situación del país y sobre si hay que ilegalizar a los partidos fascistas han debatido en el programa italiano Di Martedi, en el Canal 7. En dicho programa, entre otros asuntos, han hecho un repaso de los discursos de algunos de los líderes de la extrema derecha populista y han puesto fragmentos de Mateo Salvini y de Giorgia Meloni, presidenta de Hermanos de Italia.

De Meloni han puesto parte de un discurso que hace unos días dio en el acto multitudinario que Santiago Abascal y Vox organizó en Madrid. Para introducir las palabras de la política italiana el presentador ha dicho que Meloni se encontraba en el acto de un partido “que en España definen como neofranquista, el partido Vox”.

“Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. No me lo pueden quitar”, dijo la política italiana en el acto Viva 21. La España en pie. El presentador se ha hecho eco del partido que “hospedaba” a Meloni y ha puesto en pantalla una frase de Santiago Abascal en una entrevista a ABC donde dijo: “Prefiero que Iglesias me llame fascista a que me aplauda”.

Sobre esta frase ha hablado el sindicalista Maurizio Landini, que ha señalado: “No sé si el se define como fascista, simplemente lo que sé es lo que ha hecho el fascismo en nuestro país, nos llevó a la guerra, hizo las leyes raciales, hubo una dictadura, llevó al desastre nuestro país... Hizo falta una lucha de liberación para echar a los fascistas y a los nazis de nuestro país. Si somos una república democrática es porque hemos derrotado al fascismo y porque tenemos una constitución. Quiero defender la democracia en nuestro país”.