Hasta un 40% de rentabilidad, según el sector: el negocio de los trasteros se expande en España al calor de la crisis de la vivienda

Alberto Serrano es emprendedor, propietario de Trasteros Plus, y lleva una década construyendo el negocio desde cero. Empezó con un capital inicial muy reducido, con unos 60 trasteros allá por 2012. Más de una década después, tiene 7.000 trasteros a su cargo en 10 centros repartidos por toda la geografía española.

"Empezamos en 2012, pero el primer centro lo abrimos en el 2013. La primera fase fueron 60 puertas. No teníamos mucho dinero", explica en el reportaje audiovisual de Adrián g. Martin, publicado en su perfil de YouTube, donde acumula más de 118.000 suscriptores.

Todo este valiente emprendimiento comenzó con un capital inicial de 32.00 euros. Al año, la demanda hizo que aumentara al centenar de puertas y ahora, esa misma nabe de trasteros en el paseo Juan XXIII de Málaga, tiene 1.000 puertas.

Eso sí, más allá del calor de la crisis de la vivienda hay un momento clave en todo este exponencial crecimiento. "Para nosotros el Covid fue una gran suerte. Los divorciados y las divorciadas son grandes clientes, y con el aumento de las rupturas hubo muchos más clientes", explica Serrano. En números, asegura que antes del covid tenía cuatro centros y ahora tenemos 10 con 10.000 puertas.

La rentabilidad

"El cliente más rentable es aquel que te alquila un trastero pequeño, porque paga por el metro cuadrado". No obstante, este solo representa la mitad de sus clientes, el otro 50% son empresas. La media de permanencia: 14 meses.

Mientras la vivienda se encarece y las casas son cada vez más pequeñas, la demanda de espacio no deja de crecer. Y el negocio de Serrano es ejemplo claro de ello.

Para empezar, apunta que "lo normal, es hacer los números estando en un 85% de ocupación. Si estás en un centro pequeño puedes llegar al 90% de ocupación, pero nunca al 100%, porque si se está al 100%, solo significa que eres barato". "Lo estarías haciendo mal como empresario", agrega.

La rentabilidad es clara: el negocio te da un 40% de rentabilidad. "Esto es una rentabilidad de locos. Esto no te lo da ningún negocio inmobiliario actualmente. Y ese es el motivo por el que en España hoy hay el doble de trasteros que había hace siete años", explica.