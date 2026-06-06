Heredó la cartera de un soldado alemán con fotos de Hitler y Mussolini y vio 'a un ser humano': tres años de búsqueda para devolverla a su familia

Tras estar guardada por varios años, Eric Buravent, un hombre francés, heredó en otoño del 2022 una cartera de un soldado alemán. El objeto había sido rescatado hace más de 80 años por su abuelo en el desierto de Túnez.

No se trata de una billetera común y corriente; tras tenerla bajo su posesión y detallar su interior, el hombre galo se dio cuenta de que ella representaba la memoria de una familia entera. Así lo informa el diario local, France Info, a través de uno de sus más recientes artículos.

“Cuando vi las fotos y los rostros de estas personas, supe que tenía que ir más allá de simplemente conservar este objeto”, explica. “Quería averiguar a quién pertenecía este bolso, reescribir esta historia y, tal vez, incluso devolver este álbum de fotos, que es ante todo una reliquia familiar”, complementa.

Buravent, al igual que el dueño original de la cartera, también ha integrado las fuerzas militares y ello lo motivó a entender a profundidad la historia de ese uniformado. “Me centré en el hecho de que, ante todo, era un ser humano. Un joven soldado atrapado en toda esta tragedia. Quería descubrir al hombre que había detrás del soldado”, confiesa.

Dos llamativas fotografías y un proceso de suma complejidad

Entre el álbum de 21 fotografías que contenía el bolso, el francés identificó dos que le llamaron particularmente la atención. “Se trata de fotografías originales de Hitler y Mussolini encontradas en el álbum personal de un soldado”, apunta el galo. Asimismo, manifiesta que dicho descubrimiento le sorprendió en gran medida.

El proceso de indagación no fue para nada simple. “Me encontraba con obstáculos por una u otra razón. Estaban la barrera del idioma, la burocracia extranjera, los plazos. Avanzaba, y luego me topaba con un muro”, precisa. No obstante, jamás pensó en darse por vencido.

La propia esposa de Eric, Marie-Angèle Buravent-Albini, destaca la perseverancia de su pareja. “Sabía que no se rendiría. Eric es curioso y tenaz. Cuando quiere entender algo, lo lleva hasta el final”, describe la mujer.

Después de casi tres años desde que inició la investigación, el hombre francés logró identificar al propietario original de la cartera; se trata de Helmut Leist, un soldado de origen polaco que militaba en el ejército alemán. Buravent logró conocer que el uniformado murió el 5 de agosto de 1944, en Normandía.

Los familiares de Leist están enormemente agradecidos por la dedicación que le ha dado a esta investigación. “Solo queremos agradecerle a Éric. Se tomó muchísimas molestias para investigar, encontrarnos y contarnos toda esta historia", declara Cordula Gramentz, sobrina de Leist.

Actualmente, el hombre de Burdeos está a punto de viajar a Alemania para reunirse con los familiares del soldado y entregarles la cartera. Buravent no oculta su posición respecto a esta situación.

“Creo que aún no comprendo del todo la importancia de este gesto. Los comentarios de la familia me hacen pensar que no fue en vano y que era necesario hacerlo”, concluye.