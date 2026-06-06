Pierre Larrouturou, economista francés: "Bajar los impuestos a las empresas durante 40 años solo ha servido para engordar la fortuna de los más ricos"

Las grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, sobreviven a base de la deuda. Eso es lo que opina y justifica el economista francés Pierre Larrouturou, que en un artículo en Le Monde, explica que "los sistemas suelen durar más de lo que pensamos, pero acaban colapsando mucho más rápido de lo que imaginamos". El exmiembro del Parlamento europeo recuerda que el FMI advirtió en 2018 que el riesgo de una crisis global podría causar diez veces más daño que la de 2008, y esta primavera, muchos creen que "el aluzinaje está cerca".

Los datos son preocupantes. En Estados Unidos, la deuda total – privada y pública – era de 32.000 millones de dólares [el equivalente a 51.360 mil millones hoy, o 44.000 mil millones de euros] cuando estalló la crisis suprime en 2007. Ahora supera los 80,7 billones de dólares, o más del 250% del producto interior bruto [PIB]. En China, por su parte, la deuda total supera el 300% del PIB.

"Europa, lamentablemente, se ha dejado contaminar por el neoliberalismo", lamenta el economista. De esta forma introduce las palabras de Patrick Artus, director de estudios de la Caisse des Dépôts, que en 2007 lamentó que "en la zona euro, cada año, las empresas tomen el 1% del PIB a sus empleados, además de lo que hicieron en años anteriores. La transferencia a favor de los beneficios es considerable". En la zona euro, asegura, en diez años, la deuda privada ha subido del 75% al 145% del PIB.

Con estas declaraciones, Larrouturou llega a la conclusión de que la acumulación de deuda ha hecho posible conciliar dividendos récord para los más ricos con el mantenimiento de un cierto nivel de crecimiento, "pero esta avalancha frenática ya no puede continuar".

El escudo social

"Reconstruir una mayor justicia social es la única forma de evitar que nuestras sociedades pasen de crisis en crisis, hasta un posible colapso", sentencia el economista en sus declaraciones al medio de comunicación.

Para evitar que la próxima crisis cause "diez veces más daño" que en 2008, explica que deben establecerse "salvaguardias":

Para evitar que "el tsunami que se está gestando en los mercados financieros se desborde violentamente en la economía real", propone una separación "real" entre bancos de depósito y bancos de inversión.

Otra protección necesaria es un escudo social para evitar un aumento del desempleo y la pobreza en caso de recesión.

Por último, sentencia que "ningún país puede, por sí solo, subir sus impuestos. Pero nada impide la creación de un impuesto europeo sobre sociedades ni la decisión de que el 1 de enero de 2028, todos nuestros países aumenten su impuesto sobre los beneficios en un 5%".