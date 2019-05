Una mujer entra a la final de Copa en sujetador porque la policía le ha quitado una camiseta

La cuenta de Twitter oficial de los deportes de TV3 y Catalunya Ràdio ha compartido el testimonio de una mujer en los aledaños del campo del Betis antes de la final de Copa entre el Barcelona y el Valencia.

En el vídeo, la aficionada del Barcelona cuenta que la policía le ha quitado una camiseta en la que se podía leer “Llbertad pressos politics”. Es decir “Libertad para los presos políticos” en catalán.

“Estoy en sujetador porque me han quitado una camiseta que decía ’Libertad presos políticos. He ido a todos lados con esta camiseta, a escuelas, a todos lados, y aquí no me han dejado entrar y tengo que entrar en sujetador porque no tengo otra camiseta. Juzgad vosotros mismos”, ha afirmado en el vídeo.

En las imágenes que acompañan el testimonio de la aficionada se puede ver cómo se quita la camiseta ante la atenta mirada de algunos miembros del cuerpo de policía.