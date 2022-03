Víctimas de 'La desbandá', reconocimiento y reparación democrática

Lo que en cualquier país sería impensable en España sucede. El buque que bombardeó civiles tiene una calle dedicada. A las víctimas nunca se las reconoció como debieran y aquellos hechos están fuera de la memoria colectiva nacional. En Alemania no es posible pensar que una plaza sea llamada Plaza Luftwaffe (fuerzas aéreas nazis) pero aquí sí sucede. La diferencia entre Alemania y España es que allí no hubo cuarenta años de régimen fascista que educaran varias generaciones de ciudadanos sesgando la historia. Aquí sí y eso explica muchas cosas, entre ellas que el Ayuntamiento de Madrid se permita este dislate.

Al Partido Popular, que tardó 25 años en condenar el franquismo, le sigue incomodando que se cuente la historia que fue ocultada durante el franquismo al grito de mejor no hablar del pasado. Como si lo que le pasó a este país en su pasado no fuera importante para construir el futuro. Su abstención es un gesto de cobardía impropia de un partido que aspira a representar a una mayoría social. El reconocimiento y la dignidad de víctimas civiles de una masacre no merece una abstención. De la extrema derecha uno puede suponerlo, pero de un partido que aspira a representar mayorías no. En Málaga tendrán que bajar la mirada ante miles de ciudadanos por su abstención.