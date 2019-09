Victoria Rosell: "El plan contra mí lo idearon Soria y el juez Alba"

En la sentencia queda comprobado que hubo una conspiración de un juez contra otro juez. ¿Cómo lo pueden asimilar los ciudadanos?

Este juez a lo largo de estos últimos años ha denunciado o se ha querellado contra seis o siete magistrados más. Todo aquel que osaba tocarle. En este señor no es tan particular, pero conmigo no era contra la juez Rosell, sino en el preciso momento en el que doy un paso adelante y decido ser la rival electoral de José Manuel Soria (PP) en la provincia de Las Palmas y con Podemos. Ahí me pongo a tiro porque confluye que no hay una buena relación -dos tipos de jueces opuestos- y quería hacer méritos ante Soria. En la sentencia se cuenta, de hecho, que ya desde el principio pidió mi juzgado con esta intención de ver lo que podía encontrar sobre mí y empezar su idea prevaricadora.

¿Qué papel tiene Soria?

Se le menciona ocho o diez veces en la sentencia, pero no está ni siquiera como testigo. Un paréntesis de autocrítica: lo propuse en la fase de instrucción y se me denegó siempre. En el juicio oral lo propusieron las acusaciones populares. Y, a veces, sabiendo cómo funciona tu gremio te das por vencida, pero lo tenía que haber propuesto. No declaró nunca bajo juramento o promesa de decir la verdad. Sin embargo, no está tan claro que no estuviera, porque el juez Alba escogió al abogado de Soria. Tenemos que hacer también la reflexión de si nos cuesta más citar a un ministro como testigo que a una persona que pasa por la calle. Construyendo la sentencia, el propio tribunal puede que se haya dado cuenta de que hubiese sido conveniente escucharlo. Sin Soria no hay este relato.

¿Debería ser juzgado el exministro?

Lo que digo es que me he dejado la piel, la energía, la salud y bastante dinero, para mí muchísimo, para conseguir que una de las personas que claramente participó en esto sea condenada. Si el relato queda cojo, a lo mejor es la Fiscalía quien debe planteárselo. Podría iniciar por lo menos una investigación prejudicial para ver si hay base para concluir si Soria hubiera inducido o colaborado con esto. No ha explicado todavía cómo es posible que utilice en su querella información procesal reservada que tenía el juez Alba. Ahora el juez está negando una relación con Soria de la que ha presumido siempre: él decía que le iba a llevar al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Quizá a la gente le impresione que esté condenado un magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero podría estar perfectamente en el TSJC o, por él, en la Audiencia Nacional o en el Supremo porque límite no tenía. Con muy poca antigüedad se presentaba a plazas realmente altas.