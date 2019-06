Vitrificación (o congelación) de óvulos: qué es, cuándo hay que hacerla y cuánto cuesta

“Hay que recordar que la vitrificación no garantiza el embarazo”, señala Victoria Verdú, coordinadora de ginecología de la clínica Ginefiv de Madrid: “Pero al menos tienes una posibilidad que siempre va a estar ahí y eso proporciona mucha tranquilidad, porque el factor psicológico también dificulta el embarazo”.

Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) todavía no dispone de datos estadísticos sobre su penetración, en la clínica de Cobo se realizaron entre 2014 y 2018 alrededor de 6.000 tratamientos de preservación de fertilidad, el 85% de ellos por razones sociales (sin motivos médicos).

No todo está perdido. Hoy en día existen infinidad de tratamientos de reproducción asistida, pero hay uno que cada vez se está reclamando más en las consultas: la vitrificación de óvulos (mal llamada congelación de óvulos).

“Esto es muy duro, porque hay mujeres que afrontan un fracaso y luego otro y otro… Y hay quien desgraciadamente no lo consigue”, cuenta a El HuffPost Ana Cobo, directora de la Unidad de Criobiología de IVI Valencia.

¿Y qué tiene que decir la biología de esto? Pues que lo estamos haciendo mal, muy mal. Los trabajadores de las clínicas reproductivas aseguran que viven auténticos dramas porque se encuentran con muchas mujeres que cuando por fin encuentran el momento idóneo para quedarse embarazadas, resulta que la naturaleza no se lo permite.

El panorama de la natalidad en España empieza a ser desolador. Queremos ser madres, pero el estilo de vida que llevamos no nos lo permite. Entre el trabajo, la economía o los problemas de conciliación, las mujeres retrasan la maternidad una media de 5,2 años más de lo deseado (según los datos de la Encuesta de Fecundidad del INE publicada el pasado mes de abril).

La información es la clave

El primer paso es perder el miedo (o la vergüenza) y acudir a consulta para preguntar todas las dudas. Nosotros lo hemos hecho y en la clínica Ginefiv, la doctora Verdú nos ha explicado que antes de tomar cualquier decisión hay que conocer el estado de nuestra reserva ovárica. Las mujeres nacemos con un número limitado de ovocitos y cada una es un mundo. Aunque la edad influye mucho en la cantidad y calidad de nuestros óvulos, hay otros muchos factores a tener en cuenta.

“Necesitamos hacer un estudio de la fertilidad mediante una serie de pruebas”, explica la ginecóloga. Con los resultados en la mano, podremos decidir mejor lo que queremos hacer.

Las pruebas consisten, fundamentalmente, en un análisis de sangre para medir la hormona antimulleriana y en un recuento de de folículos antrales mediante una ecografía de los ovarios. Ambas cosas te las puedes hacer en el momento o pedir cita para otro día.

El conocimiento es poder

No hace falta querer ser madre o plantearse ningún tratamiento para que las mujeres se hagan estas pruebas. Verdú, coordinadora de ginecología de Ginefiv, señala la importancia de que las pacientes dispongan de esta información de forma periódica.

Su clínica elabora cada año una encuesta a más de 1.000 mujeres y la hecha en 2018 señaló que solo el 3% de las encuestadas de entre 18 y 40 años “sabía cuál era su reserva ovárica y tenía conocimiento de su capacidad reproductiva”.

“Tener esta información ofrece a la mujer la posibilidad de elegir si es conveniente posponer la maternidad o si debe plantearse el preservar la fertilidad para disponer de óvulos útiles en el momento que se quiera ser madre”, explica la especialista.

“Al igual que se realizan citologías, ecografías o valoraciones mamarias, se debería incluir también esta prueba en las revisiones ginecológicas para que la paciente conozca sus posibilidades y pueda tomar decisiones sobre la maternidad”, añade Verdú.

Cobo, de IVI, señala además que las mujeres no suelen “ser conscientes de que a partir de los 35 años, la fertilidad empieza a caer en picado”. La edad es un factor determinante, pero no es suficiente: “Hay mujeres mayores de 35 que tienen una reserva ovárica envidiable, pero también ocurre todo lo contrario. Chicas muy jóvenes que, por el motivo que sea, la tienen baja y no lo saben. Y están tan tranquilas pensando en que como son jóvenes todo va bien”.