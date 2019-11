Christophel Fine Art via Getty Images

Christophel Fine Art via Getty Images El grito, de Edvard Munch.

Repetir mucho las palabras hace que pierdan su sentido, como cuando los políticos dicen “libertad” o “independencia”. Hasta las más enormes se gastan de usarlas en exceso, mientras las acciones pierden el sentido al ejecutarlas sin interés. Y este domingo se presta a votar con desgana. La vieja frase hegeliana atribuida a Marx dice que la historia se repite como tragedia y luego como farsa. Hemos votado tantas veces para conseguir lo mismo (nada) que lo del domingo parece ya una pamplina, pero hay en estos comicios un actor que antes era secundario y ahora es protagonista: el miedo, que siempre busca que se le vea bien, hablemos de una tragedia, de una farsa o de una pamplina. Si gritamos fuerte y asustamos a otro lo tendremos paralizado durante unos segundos, suficientes para acabar con él, es el arma definitiva.

Hay que acabar con el miedo, y para eso no hay tanto que protegerse como combatirlo. La forma de combatir el miedo, a día de hoy, es votar este domingo. Siempre se ha agitado el miedo en las campañas electorales pero no terminaba de ser sobre una amenaza tan real, cuando ganaba el rival la vida seguía y el mundo no se acababa. Esto es distinto. Nunca nadie antes había repetido proclamas de Falange en un debate en directo en prime time, esas cosas quedaban para los partidos residuales en los anuncios de madrugada. Lo que está pasando es de una gravedad difícil de advertir, entre otras cosas porque tenemos miedo a asumir lo que está ocurriendo.

Si tienes más de 40 años probablemente estés desengañado. La democracia prometía ser otra cosa, los políticos iban a ser estadistas y España, en un corto plazo, Francia. No somos Francia, lo cual no es malo ni bueno, simplemente no lo somos y hay que asumirlo. Para seguir siendo lo que somos y para lograr ser lo que queremos ser hay que votar contra el miedo este domingo.