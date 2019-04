¿Los mensajes de los políticos y los debates son accesibles a las personas con discapacidad intelectual?

El próximo 28 de abril podrán votar por primera vez más de 100.000 personas con discapacidad intelectual, hasta ahora incapacitadas judicialmente y, por tanto vetadas de ejercer su derecho al voto. Sin embargo, los mensajes de la campaña electoral por parte de los grupos políticos no están preparados para este colectivo, según sostiene el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

“Es todavía débil la universalización de las campañas y de los mensajes y programas de los partidos y tenemos que insistir en que la democracia no es solo para el día electoral, sino para toda la participacion política y los procesos electorales. No supone más dinero ni más esfuerzo hacerlos accesibles. No es un deseo sino un imperativo jurídico de no más discriminación”, ha indicado a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

Para esta organización, el derecho pleno al sufragio del colectivo de personas con discapacidad intelectual o con una enfermedad mental no queda del todo resuelto con la reforma de la Ley electoral (LOREG), pues todavía hay asuntos que hay que mejorar ―papeletas en lectura fácil, señalética...― y que dependen de la propia administración electoral, que “no tiene una labor proactiva” en este sentido porque es un órgano “muy legalista”, que se ciñe a la norma.