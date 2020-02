Vox da calabazas a Iturgaiz tras su petición de "aunar fuerzas": "No nos vamos a coaligar con nadie"

“Abascal es una persona maravillosa”. Las alabanzas hacia Vox y su líder, Santiago Abascal, por parte del nuevo cabeza de lista de la coalición electoral de PP+Cs a las elecciones vascas, Carlos Iturgaiz, no han tardado en encontrar respuesta por parte de la formación de ultraderecha.

Así, si Iturgaiz ha defendido -en una entrevista con Federico Jiménez Losantos en Es Radio- que hay que “aunar fuerzas” con Vox contra el “Gobierno fasciocomunista”, el partido de ultraderecha ha recurrido a la ironía para responderle y para darle calabazas: “Nos alegramos de que por fin el PP tenga claro cuál es su candidato. No sabemos si mañana va a volver a cambiar de candidato o no”, ha ironizado el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, quien ha mostrado su alegría por las bonita palabras de Iturgaiz hacia Abascal antes de decirle al nuevo candidato del PP al País Vasco que ellos no se van a “coaligar con nadie”.

“Vox es la única alternativa contra el consenso progre” que se extiende a “todas las políticas hoy relevantes”, ha insistido Buxadé, quien ha dejado claro que la formación ultra presentará listas “de gran calidad” en el País Vasco y Galicia.

“Abiertos” si aceptan su programa electoral

En cualquier caso, Buxadé ha dejado claro que su formación no ha recibido ninguna llamada de ningún otro partido político, tras lo que ha especificado que ha dicho que están “abiertos” a cualquier formación que acepte las “100 medidas para la España Viva”, el programa electoral de los de Abascal.

Entre ellas, ha recordado la devolución de las competencias al Estado en materia de sanidad, educación y justicia; la anulación automática de la disolución de la caja única de la Seguridad Social; la ilegalización de los partidos separatistas; la supresión del Estado de las Autonomías; la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales; o la garantía del derecho a la igualdad lingüística.

“A partir de ahí, no tengo ninguna duda de que Santiago Abascal se sentará con quien le llame para fijar algún tipo de acuerdo”, ha afirmado Buxadé, que ha añadido que “hasta que no se llegue a ese punto”, Vox tiene “claras” las líneas rojas y no puede traicionar a sus votantes.