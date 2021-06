Vox saca un cartel de "golpistas" y un diputado del PSOE responde acordándose de su bisabuelo

El diputado de Vox Pablo Calvo ha sacado este miércoles en el Congreso de los Diputados un cartel en el que se podía leer “golpistas” junto al logo de ERC.

Todo ello durante la comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde ha asegurado: “Nosotros también, en igualdad de condiciones con respecto al grupo parlamentario republicano y en el uso de la libertad de expresión, también queríamos exhibir este cartel de ’Golpistas ERC”.

“También vamos a manifestar que de ahora en adelante siempre que la señora Dantas exhiba nuevamente la pegatina de ‘fora Vox’ o ‘stop Vox’ vamos a exhibir este cartel”, ha continuado en referencia a la diputada de ERC María Carvalho Dantas, que suele mostrar ese letrero en sus intervenciones.

Tras ello, el diputado del PSOE Omar Anguita Pérez ha respondido al diputado de Vox tirando de memoria.

“Yo no tengo ningún cartel, pero me gusta mucho el cartel del grupo parlamentario Vox. Como bisnieto de un encarcelado por los franquistas, me parece poético que Vox intervenga con un cartel en el que pone ’golpistas”, ha asegurado.

“No sé si será la Ley de Memoria Histórica, pero me gusta que caigan las caretas del pasado”, ha zanjado.