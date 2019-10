Y ahora, pendientes de las neuronas

Estaba anunciado: la Generalitat, en manos del activista Torra, iba e encabezar una protesta general ‘histórica’ y aglutinadora del separatismo catalán contra la sentencia del procés, fuese cual fuera la condena. Sólo cabía la absolución y que el Tribunal Supremo pidiera perdón por las molestias ocasionadas. Pero ya se sabe, como ya dicho Tayllerand, y tanto se ha repetido últimamente, “lo que no puede ser (en un Estado de derecho), no puede ser y además es imposible”.

No se podían repetir aquellas fotos del 1-O de los policías nacionales cargando contra los ciudadanos que querían votar en el referéndum interruptus. Esas imágenes, y eso lo han reconocido a toro pasado muchos colaboradores de Mariano Rajoy –y hay que decirlo, enemigos de Soraya Sáenz de Santamaría– ha sido el carburante que ha mantenido activo el relato del victimato.

Vistos los acontecimientos con la perspectiva de poco más de una semana, el secesionismo no esperaba una estrategia tan ‘inteligente’, por cauta, de Pedro Sánchez. Pero el Gobierno tenía que responder policialmente, pero con contención. Tratando, en toda circunstancia, que la actuación de las fuerzas de orden público fuera proporcionada al desafío. Había que impedir a toda costa dar argumentos a la erótica victimista del independentismo y el torrismo.

La estrategia de contención fue, de todas formas, relatada por los contadores de cuentos del post-pujolismo momificado (no digo incorrupto, por razones obvias que se prestan a confusión) como a ellos convenía: una agresión contra el pueblo pacífico que enarbolaba pancartas que decían que eran gente de paz… pero que en la marea de la furia y el odio incubado con paciencia durante treinta años sólo era un deseo. Un quiero pero no puedo. Hay vídeos donde se observa perfectamente como los ‘pacifistas’ eran arrollados por la turba y los encapuchados.

Pero, por otra parte, también era imposible no responder. Era un problema… que ‘solucionaron’ las barricadas y las agresiones a la policía, además del vandalismo y el pillaje. Sobre la necesidad de usar la porra cuando se pone en riesgo la seguridad hay suficiente doctrina. El periódico belga Le Soir, en un artículo del 19 de octubre pasado en el que desmonta el paripé nacionalista, es muy claro sobre este extremo: “Una democracia que teme aplicar su Código Penal no podría sobrevivir. España es una democracia equipada con los instrumentos apropiados, legales y de garantía de derechos, para garantizar el respeto de la ley, favorecer el diálogo en la legalidad, superar esta crisis y seguir siendo, para Europa y para el mundo, un ejemplo de una sociedad abierta e inclusiva, una sociedad unida en su diversidad…”.

Claro que este es un país extremoso –como me decía un amigo argentino, que ya es decir– y estaba por un lado Podemos, para quien tanto el juicio como la sentencia eran injustos; y por el otro la derecha (que un día es centro derecha, y al siguiente parece una franquicia de Vox) y la extrema derecha, para quienes “no se dio leña suficiente”, se abandonó a la Policía Nacional, no se empleó a fondo a la Guardia Civil… etc.

Y en este etcétera entran los agitadores habituales de ciertos medios de incomunicación que jalean la acción directa, socavan la democracia con una continuada campaña de difamaciones y mentiras, y no ocultan sus querencias franquistas para ganar lectores; y entran los de Vox y otros ‘echados pa’lante’ de las redes sociales que claman por una intervención del Ejército (modelo chileno de estos días: al parecer más de 10 muertos… y rendición del presidente). Incluso circulan por WhatsApp unos desquiciados anónimos en los que anónimos militares presuntos dicen que si hace falta pedirán días libres colectivos para ir al ‘frente’ catalán para ayudar a la policía…

Esto plantearía unos cuantos problemas técnicos y legales y uno mental. Los técnicos son que los cañones militares no son de agua sino de proyectiles; y las pistolas y fusiles no son de fogueo o de pelotas de goma sino de balas. Las FAS no tienen material antidisturbios. Ah, y estamos en la Unión Europea.