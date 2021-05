Yolanda Díaz, sobre Unidas Podemos: "Vamos a volver a hacer historia"

“Esta brújula de no olvidar de dónde venimos es la clave para acertar en tiempos de turbulencias”, ha expresado la ministra de Trabajo, quien ha aludido a su nivel de exigencia.

“Este espacio va a por todas, vamos a por todas”, ha animado la vicepresidenta, quien ha apostado por “humanizar la política”. “Querámonos un poco más, la política es conexión humana y si no lo es, nos vamos a equivocar”, ha agregado.

Por eso ha pedido a los diputados de su Grupo que no se acomoden y que no exista “un muro” entre los miembros del Gobierno y ellos. “Nos tenéis que estar llamando a la puerta siempre, discutiendo con nosotras, haciéndonos propuestas”, ha reclamado.

“Abramos las puertas y las ventanas después de este tiempo tan duro que hemos vivido”, ha instado Díaz, que cree que deben “reconectar con la gente que está sufriendo”.

“El proceso debe de ser con una enorme escucha activa, escuchemos a la gente de ahí fuera para acertar después. Si no, no vamos a ser capaces. Hagámoslo porque vamos a por todas, porque la legislatura empieza ahora y porque lo mejor está por hacer. Estoy convencida, no es entusiasmo. Vamos a transformar la vida de la gente. Quedan muchas victorias para las gentes de lo común”, ha aseverado.