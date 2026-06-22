Claudia Wuttke, la lucha contra la prescripción de 67 violaciones por sumisión química de su propia pareja

El debate sobre la violencia sexual y la eficacia del código penal ha estallado en Alemania a cuentas del caso de Claudia Wuttke, una reconocida escritora y agente literaria de 59 años violada repetidamente por su esposo mientras estaba drogada. Hay un auténtico terremoto político y social en el país, porque es imposible no hacer paralelismos con el histórico y estremecedor caso de la francesa Gisèle Pelicot. Demasiado parecido. Demasiado daño.

A mediados de 2025, la policía de Lüneburg (Baja Sajonia, unos 74.000 habitantes) convocó a Wuttke tras registrar el ordenador de su expareja. Fue en ese momento cuando la autora descubrió la peor pesadilla de su vida: una biblioteca digital con 67 vídeos y fotografías que documentaban de forma explícita las violaciones y abusos severos a los que fue sometida de forma continuada entre 2006 y 2021.

En las imágenes se la ve inconsciente y con los ojos cerrados. Wuttke sostiene la firme convicción de que su entonces pareja la drogaba sistemáticamente para agredirla sexualmente y filmarla sin su consentimiento (lo que se conoce médicamente como sumisión química). Sin embargo, el verdadero nudo de indignación pública no radica sólo en la brutalidad de los hechos, que por supuesto que sí, sino en los vacíos de la legislación alemana que amenazan con dejar el crimen impune, como ha desvelado la agencia AFP. Al exmarido de Pelicot le cayeron 20 años de pena en diciembre de 2024, ateniéndose a las leyes de Francia.

El laberinto legal de la prescripción

A pesar de la contundencia de las pruebas gráficas halladas por las autoridades, la fiscalía de Hamburgo se topó con un muro legal: la prescripción de los delitos. En Alemania, el plazo de caducidad general para una violación es notablemente corto, de tan sólo cinco años. Debido a ello, la justicia penal determinó en un principio que 65 de las 67 agresiones filmadas ya habían prescrito legalmente.

La ley germana contempla extensiones a este plazo si se demuestra que la víctima se encontraba en una "situación de total vulnerabilidad e indefensión", como parece ser el caso, pero la fiscalía argumentó inicialmente que no se podía probar de forma inequívoca -"más allá de toda duda razonable"- que Wuttke estuviese completamente incapacitada en cada uno de los vídeos del pasado, dado que no existen análisis de sangre de aquellas fechas que certifiquen el uso de sustancias estupefacientes.

Por el momento, las autoridades mantienen únicamente abiertos dos frentes judiciales. Uno de ellos, según ha trascendido, tiene que ver con una agresión grabada en 2021, que se salva de la prescripción al estar dentro del margen de los cinco años. Se trata de un ataque que la prensa local califica de "brutal", en el que se utilizó un bate de béisbol para una penetración anal, tipificado bajo la categoría de agresión con "instrumento peligroso", lo que eleva el plazo de prescripción.

La vergüenza cambia de bando

Lejos de guardar silencio, Claudia Wuttke ha decidido dar la cara, hacer pública su identidad y liderar una campaña de concienciación. Tras presentar una impugnación formal contra el archivo de las 65 agresiones restantes, ha logrado que la fiscalía reabra las investigaciones para reevaluar las pruebas. Su objetivo es demostrar que el ordenamiento jurídico alemán sufre de graves lagunas que desprotegen por completo a las víctimas de sumisión química de larga duración, ya que estas tardan años en descubrir que fueron agredidas.

El impacto de su denuncia ya ha resonado en las esferas judiciales. El Ministerio de Justicia alemán ha confirmado que se encuentra examinando de cerca la idoneidad de realizar cambios en las normativas de prescripción para los delitos de carácter sexual.

Este clamor por la reforma se produce en un contexto de presión internacional. En abril, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para unificar las leyes sobre delitos sexuales en toda la Unión Europea (UE), buscando que la definición de violación se base estrictamente en la ausencia de consentimiento.

Para Wuttke, cualquier cambio en las leyes podría llegar demasiado tarde para su propia causa, pero su batalla busca evitar que los agresores sexuales en Alemania sigan esquivando la prisión amparados en los vacíos del calendario.