"Tranquilizador, sobre todo para mujeres que viajan solas": arrancan en Francia las peticiones para que el bus te deje entre dos paradas por la noche

Volver a casa sola de noche es, desgraciadamente, un escenario poco agradable al que se enfrentan mujeres no sólo de España, sino en todos los países. Con el objetivo de reducir esa sensación de inseguridad y prevenir peligros, en algunos lugares de Francia están comenzando a implantar que los autobuses puedan parar en puntos entre dos paradas 'oficiales'. De esta manera, las pasajeras que lo solicitan, pueden reducir el tiempo que tienen que caminar solas hasta su destino.

Franceinfo destaca un estudio de OpinionWay realizado en junio de 2024 en el que 8 de cada 10 mujeres que viven en zonas urbanas afirmaban caminar más rápido cuando tienen que viajar solas de noche. El 75 % afirmaba sentir miedo en esta situación.

Como indican, este sistema 'interparadas' se ha puesto en marcha en el área metropolitana de Creil Sud Oise: "Después de las 21:00, los usuarios de autobús pueden solicitar al conductor que los deje entre dos paradas para limitar el tiempo que pasan caminando solos por la noche".

Puntualizan que esta iniciativa se dirige principalmente a mujeres solas o con hijos, pero está abierta a cualquier persona, independientemente del género.

El sistema está empezando a ponerse en marcha y en tres semanas lo han utilizado 17 personas, aunque confían en que se vaya extendiendo. "Lleva tiempo desarrollarse el hábito, porque antes estaba prohibido detenerse entre dos paradas oficiales. Estamos comunicándonos con los municipios, pero creo que, como suele ocurrir, el boca a boca impulsará el proceso ", afirma en el citado medio Gérard Weyn, vicepresidente del área urbana a cargo de la movilidad.

"Me parece genial. Es tranquilizador, sobre todo para las mujeres que viajan solas con sus hijos. Todavía no la he aprovechado porque no me he atrevido a preguntarle al conductor, pero lo haré", declara en el artículo una usuaria de sistema de transporte.

En España hay municipios con medidas similares. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid existe el servicio de paradas a demanda para mujeres y menores de edad en todas las líneas de autobuses interurbanos nocturnos.