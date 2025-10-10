22 cosas que no sabías de María Corina Machado

Sorpresa mundial. A pesar de no aparecer en las encuestas como favorita, la opositora venezolana María Corina Machado ha sido galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, imponiéndose a figuras como Donald Trump, presidente de EEUU, o Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni.

El jurado ha definido a Machado como "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", reconociendo su "incansable esfuerzo" en la defensa de los derechos y libertades fundamentales, así como su compromiso con una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

También la consiera una figura capaz de unir a una oposición históricamente dividida, recordando que fue inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales de 2024, en las que finalmente se presentó Edmundo González Urrutia, exiliado actualmente en España debido a que, según ha subrayado el Comité, Nicolás Maduro no ha respetado los resultados electorales.

No obstante, antes de convertirse en la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado ya era una de las figuras más polémicas y admiradas de la política venezolana. Ingeniera de formación, líder opositora por convicción y símbolo de resistencia para millones, su trayectoria está llena de episodios poco conocidos que revelan tanto su carácter indomable como las contradicciones de su camino.

1- Nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela.

2- Estuvo casada con Ricardo Sosa Branger entre 1990 y 2001. Tiene tres hijos que viven fuera de Venezuela por razones de seguridad: Ana Corina, Ricardo y Henrique.

3- Desde hace aproximadamente una década mantiene una relación discreta con el abogado Gerardo Fernández

4- Es la mayor de cuatro hermanas, hija del empresario del acero Henrique Machado Zuloaga y de la psicóloga Corina Parisca Pérez.

5- Es tataranieta del escritor venezolano Eduardo Blanco y pariente de figuras artísticas e históricas como Martin Tovar y Tovar o Ricardo Zuloaga.

6- Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

7- Tiene una especialización en Finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

8- Fue parte del World Fellows Program de la Universidad de Yale, en un programa de formación de líderes en políticas públicas.

9- Es co-fundadora de la organización Súmate, creada en 2002 dedicada a la transparencia electoral en Venezuela. Organizó la recolección de firmas para el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez en 2004.

10- En mayo de 2012 fundó el partido politico Vente Venezuela, de orientación liberal.

11- Fue profesora universitaria en la UCAB: impartió clases, entre otras áreas, en Gerencia de Recursos Humanos vinculadas al departamento de Ingeniería Industrial.

12- Fue diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda, electa en 2010.

13- Ha sido inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años por la Contraloría General de la República, con fecha de resolución del 16 de septiembre de 2021.

14- En las primarias de la oposición para elegir candidato presidencial en 2024 ganó con un porcentaje muy alto (sobre 90% de los votos), aunque legalmente no pudo presentarse al final.

15- Lleva bastante tiempo viviendo "en la clandestinidad" o escondida en Venezuela, debido a amenazas, persecución política y acosos que ha denunciado recibir por ser una figura señalada por el régimen.

16- Ha ganado varios premios internacionales por sus posiciones democráticas: por ejemplo, el premio Václav Havel de Derechos Humanos (Consejo de Europa) en 2024, siendo la primera persona latinoamericana en recibirlo.

17- Fue reconocida en Madrid con el Premio Clara Campoamor ex aequo, en 2025, por su trayectoria en defensa de los derechos humanos e igualdad.

18- Le apasiona el teatro, los musicales y los conciertos. Sus colaboradores dicen que, cuando viaja, siempre aprovecha para ir a ver obras de teatro.

19- También le gusta cantar. "Es su profesión frustrada", cuenta a El Estímulo Jennier Ávila, coordinadora de medios de Machado.

20- Disfruta del campo y del cultivo. En su casa de campo tiene un pequeño huerto en el que siembra lechugas, rábanos, brócolis, cebollas, calabacines…

21- Es religiosa, y aunque no se le ubica como una figura eclesiástica, sí ha dicho que su lucha tiene un componente espiritual, y que la fe la sostiene en momentos complejos.

22- Esta es su firma:

Firma de María Corina Machado, política e ingeniera venezolana. Wikipedia