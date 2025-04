A Ucrania le pesa la ausencia de los Patriot y se muestra cada vez más vulnerable a los ataques con misiles

Jens Buttner / Pool via REUTERS/File Photo

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió el pasado viernes ante la coalición de Ramstein, que agrupa a los socios militares de Kiev, más presión internacional para forzar a Rusia a deponer las armas, así como sistemas de misiles antiaéreos Patriot adicionales para que Ucrania pueda protegerse del "terrorismo" ruso.

"Sin fortaleza contra Rusia, ésta no tendrá voluntad de aceptar ninguna propuesta realista y efectiva de paz", dijo Zelenski en una intervención por videoconferencia ante los ministros de Defensa de la coalición, que debe su nombre a la base alemana en la que se reunía al principio.

Rusia ha intensificado durante las últimas semanas el uso de misiles balísticos contra Ucrania justo cuando el apoyo militar estadounidense se vuelve más incierto. Para afrontar esta situación, Ucrania deberá fortalecer sus alianzas de defensa aérea con Europa y desarrollar sus propias capacidades de interceptación de largo alcance, según declaró al medio The New Voice of Ukraine el experto en aviación Anatolii Khrapchynskyi.

Khrapchynskyi, exoficial de la Fuerza Aérea de Ucrania y ahora subdirector de una empresa de tecnología militar, señaló que Ucrania ya enfrenta un aumento en la actividad de misiles rusos y norcoreanos, y que Kiev debe prepararse para un futuro en el que podría tener que defenderse con menos sistemas Patriot de Estados Unidos.

"En primer lugar, quisiera referirme a la reciente declaración de la Fuerza Aérea de Ucrania, que comprensiblemente alarmó a mucha gente: que Rusia está modernizando sus misiles balísticos y que cada vez son más difíciles de interceptar", dijo. Khrapchynskyi aclaró que la mayoría de las actualizaciones se aplican a misiles norcoreanos como el KN-23 y el KN-24, que han mejorado significativamente.

A pesar de los desafíos, Khrapchynskyi se mantiene optimista sobre las opciones de Ucrania. La máxima prioridad, afirmó, debería ser la adquisición de más baterías Patriot, pero esto debe incluir una dotación completa de radares, lanzadores y sistemas de mando. "Nos guste o no, el sistema Patriot ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces contra los misiles balísticos", afirmó.

