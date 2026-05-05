Alexander Stubb, presidente de Finlandia: "Los europeos tenemos que entender que necesitamos a Ucrania más que ella a nosotros"

En febrero de 2022, cuando el presidente de Rusia, Vladímir Putin, decidió invadir militarmente Ucrania, el país dirigido por Volodímir Zelenski dependía casi de forma total de la ayuda internacional para poder defenderse con garantías.

Sin embargo, cuatro años de conflicto armado dan para mucho, y durante ese tiempo Ucrania ha mejorado a pasos agigantados tanto en el desarrollo de su industria armamentística como en lo que se refiere a la experiencia en combate. Por esos motivos, Ucrania se ha convertido en una fuente de conocimiento militar de valor incalculable para la OTAN.

Esa idea es la que ha defendido recientemente Alexander Stubb, presidente de Finlandia (un país que comparte aproximadamente 1.340 kilómetros de frontera con Rusia). Según Stubb, "los europeos tenemos que entender que necesitamos a Ucrania más que ella a nosotros".

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Welt, el número de empresas en el sector de la defensa en Ucrania se ha más que triplicado desde el año 2022. En concreto, antes del comienzo de la guerra, había unas 300 compañías en el sector. En estos momentos, la cifra supera el millar. Por lo tanto, Kiev ya es autosuficiente en la fabricación de muchos sistemas de armamento.

Además, ese gran incremento en el número de empresas relacionadas con la defensa en Ucrania no responde a la inversión pública, ya que un 80% de esas compañías son de propiedad privada.

La importancia de los drones

En ese sentido, la importancia de los drones en la guerra moderna se ha convertido en uno de los grandes aprendizajes que la OTAN ha extraído del conflicto armado. Y en ese ámbito, la ayuda de Ucrania puede ser fundamental.

De hecho, en declaraciones a Welt, el inspector general del ejército alemán, Christian Freuding, ha subrayado que "el entrenamiento actual debe, por supuesto, incluir la amenaza de los drones; el uso de drones por parte de nuestras tropas debe convertirse en algo natural".

"Actualmente, no hay nadie mejor de quien aprender esto (el uso de los drones) que de los ucranianos, porque lo hacen a diario", ha asegurado Freuding. Esas palabras van en la misma línea que lo afirmado por el presidente finlandés: ahora Europa necesita más a Ucrania que Ucrania a Europa.