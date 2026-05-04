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Mika Aaltola, eurodiputado finlandés: "Algo podría suceder muy pronto. Hay una ventana de oportunidad rusa"
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Mika Aaltola, eurodiputado finlandés: "Algo podría suceder muy pronto. Hay una ventana de oportunidad rusa"

Desde Finlandia (y otros países) crecen las voces advirtiendo de los posibles planes de Vladimir Putin... especialmente por los bandazos de Donald Trump con la OTAN.

Miguel Fernández Molina
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Mika Aaltola, durante un debate político en Finlandia
Mika Aaltola, durante un debate político en FinlandiaAnadolu via Getty Images

Vladimir Putin decidió invadir Ucrania para —entre otros muchos motivos suyos— romper la unidad que veía como amenaza a las fronteras rusas. Al igual que fracasó en su intentona por decapitar el Gobierno de Kiev, fracasó en su intentona por cercenar la alianza atlántica. En apenas meses, dos nuevos miembros iniciaron su camino de entrada en la OTAN: la 'neutral' Suecia y la gran vecina rusa, Finlandia

Desde Helsinki tuvieron clara la necesidad de ligarse a la OTAN para blindarse ante la amenaza rusa en los cerca de 1.340 kilómetros de frontera compartida. Pequeñas incursiones aéreas, ataques híbridos y constantes advertencias por parte de Moscú siguen tensionando la cuestión.

Ahora, el conocido europarlamentario finlandés Mika Aaltola cree que las quejas de Trump para con el resto de la OTAN pueden abrir una "ventana de oportunidad" a Putin en sus conocidos deseos expansionistas.

"Algo podría suceder muy pronto; Rusia tiene una oportunidad", apunta a Politico el integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Para este político de centroderecha, "Estados Unidos se está retirando de Europa, las relaciones transatlánticas están en ruinas y la UE aún no está completamente preparada para asumir las responsabilidades por sí sola".

Un peso pesado de la europa comunitaria, el hoy jefe de Gobierno de Polonia, Donald Tusk no vacila al asumir la preocupación por el futuro de la OTAN con los constantes bandazos de Trump. Para Tusk, "la mayor amenaza para la comunidad transatlántica" es "la continua desintegración de nuestra alianza".

Ville Niinistö, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo ante la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Rusia, va en la misma línea de desconfiar de los planes de Putin. "Podría tratarse de un pequeño factor psicológico que nos asusta, si Putin siente que ese tipo de escalada nos debilita, nos hace sentir amenazados y reduce el apoyo a Ucrania, reconocía el exministro del gobierno de Finlandia.

Gabrielius Landsbergis, exministro de Asuntos Exteriores de Lituania, otro país fronterizo con Rusia, añadía a Politico que Putin podría "intensificar la situación horizontalmente contra otro vecino, tratando de evitar una negociación humillante con Ucrania".

Miedos que tienen mucho que ver con las ansias expansionistas de Vladimir Putin, nunca negadas por el autócrata postsoviético. Porque "Rusia no es omnipotente, pero la desesperación también es peligrosa", culminaba Niinistö

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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