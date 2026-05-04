Mika Aaltola, eurodiputado finlandés: "Algo podría suceder muy pronto. Hay una ventana de oportunidad rusa"

Vladimir Putin decidió invadir Ucrania para —entre otros muchos motivos suyos— romper la unidad que veía como amenaza a las fronteras rusas. Al igual que fracasó en su intentona por decapitar el Gobierno de Kiev, fracasó en su intentona por cercenar la alianza atlántica. En apenas meses, dos nuevos miembros iniciaron su camino de entrada en la OTAN: la 'neutral' Suecia y la gran vecina rusa, Finlandia.

Desde Helsinki tuvieron clara la necesidad de ligarse a la OTAN para blindarse ante la amenaza rusa en los cerca de 1.340 kilómetros de frontera compartida. Pequeñas incursiones aéreas, ataques híbridos y constantes advertencias por parte de Moscú siguen tensionando la cuestión.

Ahora, el conocido europarlamentario finlandés Mika Aaltola cree que las quejas de Trump para con el resto de la OTAN pueden abrir una "ventana de oportunidad" a Putin en sus conocidos deseos expansionistas.

"Algo podría suceder muy pronto; Rusia tiene una oportunidad", apunta a Politico el integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Para este político de centroderecha, "Estados Unidos se está retirando de Europa, las relaciones transatlánticas están en ruinas y la UE aún no está completamente preparada para asumir las responsabilidades por sí sola".

Un peso pesado de la europa comunitaria, el hoy jefe de Gobierno de Polonia, Donald Tusk no vacila al asumir la preocupación por el futuro de la OTAN con los constantes bandazos de Trump. Para Tusk, "la mayor amenaza para la comunidad transatlántica" es "la continua desintegración de nuestra alianza".

Ville Niinistö, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo ante la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Rusia, va en la misma línea de desconfiar de los planes de Putin. "Podría tratarse de un pequeño factor psicológico que nos asusta, si Putin siente que ese tipo de escalada nos debilita, nos hace sentir amenazados y reduce el apoyo a Ucrania, reconocía el exministro del gobierno de Finlandia.

Gabrielius Landsbergis, exministro de Asuntos Exteriores de Lituania, otro país fronterizo con Rusia, añadía a Politico que Putin podría "intensificar la situación horizontalmente contra otro vecino, tratando de evitar una negociación humillante con Ucrania".

Miedos que tienen mucho que ver con las ansias expansionistas de Vladimir Putin, nunca negadas por el autócrata postsoviético. Porque "Rusia no es omnipotente, pero la desesperación también es peligrosa", culminaba Niinistö