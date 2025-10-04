Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Así se vivió en las calles el día que el mundo se unió por Palestina: 10 imágenes que lo resumen todo
Global

Global

Así se vivió en las calles el día que el mundo se unió por Palestina: 10 imágenes que lo resumen todo

Madrid, Roma, Berlín o Barcelona son algunos de los puntos donde se han manifestado en la jornada de hoy cientos de miles de personas contra el "genocidio" en Gaza.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Vista aérea de parte de la manifestación por Palestina en BarcelonaVista aérea de parte de la manifestación por Palestina en Barcelona.EFE
  Manifestación frente al coliseo romanoManifestación pro palestina en apoyo a Gaza y al pueblo palestino en Roma, Italia, el 4 de octubre de 2025. (Protestas, Italia, Roma).EFE
"¿Y si fueran tus hijos?": el duro cartel que se puede leer en la manifestación de Skopje La gente sostiene carteles y grita consignas durante la marcha de protesta en solidaridad con el pueblo palestino frente al edificio del Gobierno en Skopje, República de Macedonia del Norte, el 4 de octubre de 2025.EFE
  En Madrid, una de las pancartas recuerda que todas las personas pierden en todas las guerrasActivistas participan en una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, marchando por el centro de Madrid, España, desde Atocha hasta Callao el 4 de octubre de 2025.NurPhoto via Getty Images
  La gente se manifiesta en solidaridad con los palestinos en Dublín, IrlandaLa gente se manifiesta en solidaridad con los palestinos en Dublín, Irlanda, el 4 de octubre de 2025.Anadolu via Getty Images
Miles de personas han participado en la manifestación convocada en ValenciaMiles de personas han participado en la manifestación convocada por el movimiento BDS País Valencià y la plataforma Embargament d'Armes Ja! bajo el lema "Boicot Israel, Palestina lliure!". EFE
  Varios activistas queman una bandera israelí en PamplonaVarios activistas queman una bandera israelí durante una marcha multitudinaria que ha recorrido las calles del centro de Pamplona este sábado para denunciar el "genocidio" de Israel sobre Palestina y en solidaridad con el pueblo palestino.EFE
  Tres mujeres caminan con sacos que imitan los bebés que pierden la vida en Gaza día a díaManifestación convocada por la Plataforma Cívica de Vigo Pro Palestina y respaldada por 42 organizaciones y entidades políticas contra el genocidio de Gaza, este sábado, en Vigo.EFE
  La gente quema bengalas en Roma, ItaliaLa gente quema bengalas mientras participa en la manifestación a favor de Palestina para mostrar su apoyo a Gaza y al pueblo palestino, en Roma, Italia, el 4 de octubre de 2025.EFE
  Una bandera israelí y otra estadounidense manchadas de sangre, en Copenhague (Dinamarca)Los manifestantes participan en una manifestación de la iniciativa 'Todos en la calle por una Palestina libre' en apoyo al pueblo palestino en Copenhague, Dinamarca, el 4 de octubre de 2025.EFE
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 