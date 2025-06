Ataque de EEUU a Irán, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo y reacciones internacionales

Trump advierte a Irán tras ataque contra instalaciones nucleares: "Habrá paz o tragedia"



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán a escoger entre "paz o tragedia" tras el bombardeo estadounidense de tres instalaciones nucleares en suelo iraní llevado a cabo este sábado, e insistió en la capacidad de Washington para atacar nuevos objetivos si "la paz no llega rápido".



"Esto no puede continuar. Habrá paz o una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días", advirtió Trump en un breve discurso a la nación desde la Casa Blanca, acompañado por su vicepresidente, J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Trump lanzó una advertencia asegurando que "quedan muchos objetivos tras esta noche".



"Si la paz no llega pronto, perseguiremos esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad; la mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos", indicó desde la Casa Blanca dos horas después de anunciar la ejecución de ataques que tuvieron como objetivo el programa de enriquecimiento nuclear de Irán.