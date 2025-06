Irán niega el triunfalismo de Trump: "No hay un acuerdo de alto el fuego con Israel"

Ni tregua ni paz. Solo ruido, fuego cruzado y versiones que no encajan. Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que Israel e Irán habían acordado un alto el fuego “completo y total”, el Gobierno iraní ha echado por tierra ese anuncio. De madrugada, cuando la supuesta tregua debía haber empezado a aplicarse, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha lanzado un mensaje tan claro como directo, si bien ha confirmado que las operaciones militares iraníes han cesado a la hora prevista.

“Hasta el momento, no hay ningún ‘acuerdo’ sobre ningún alto el fuego ni cese de operaciones militares. Sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní, a más tardar a las 4:00 horas (3:00 horas en España), no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después”, ha escrito en la red social X. Después, el ministro de Exteriores iraní añadía en la misma plataforma que "la decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde”.

Unas horas más tarde, el jefe de la diplomacia iraní ha vuelto a pronunciarse en X para dar por finalizadas las represalias. “Las operaciones militares para castigar a Israel por su agresión han acabado a la hora prevista”, ha señalado, agradeciendo a las Fuerzas Armadas iraníes “que respondieron a cualquier ataque hasta el último minuto”. Araqchi ha aprovechado para recordar que “Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés”, en alusión al ataque israelí del pasado 13 de junio sobre instalaciones nucleares iraníes. Con todo, ha subrayado que no se ha firmado ningún alto el fuego formal con Israel.

La madrugada en la que, según Trump, debía marcar el inicio del alto el fuego ha sido cualquier cosa menos tranquila. Varias explosiones han sacudido la capital iraní entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada hora española. Medios iraníes y varias agencias han informado de múltiples estallidos y de la interceptación de un dron israelí que sobrevolaba la ciudad. Lejos de silenciarse, la guerra ha retumbado más fuerte que nunca.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han emitido sendas órdenes de evacuación para los distritos 6 y 7 de Teherán, además de la zona de Mehran, donde han advertido de operaciones inminentes contra “infraestructura militar del régimen iraní”. Es el mismo aviso que han repetido estos días, justo antes de cada nueva oleada de bombardeos.

Mientras Trump daba la paz por hecha desde Washington, en Teherán seguían cayendo proyectiles. Además, el Ejército israelí ha activado alertas antiaéreas en los Altos del Golán a primera hora del martes ante una posible intrusión de aeronaves hostiles. El escenario, lejos de calmarse, ha virado hacia una nueva fase de tensión.

Pasada la medianoche del martes en España, Donald Trump publicaba un mensaje en su plataforma Truth Social, fiel a su estilo, más propio de un mitin que de una confirmación diplomática. "¡Felicidades a todos! Se ha acordado plenamente por y entre Israel e Irán que habrá un completo y total alto el fuego […] durante doce horas, momento en el que la guerra se considerará ¡terminada!”, escribía. El mandatario estadounidense ha llegado a detallar, incluso, el guion de la tergua: primero pararía Irán, luego Israel, y al cabo de 24 horas, el mundo aplaudiría el fin de lo que ha bautizado como “La guerra de los 12 días”.

Como si de una una entrega de premios se tratara, el presidente ha felicitado a las partes por su “resistencia, valor e inteligencia” y ha rematado su mensaje con una lluvia de bendiciones: “Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga a Oriente Próximo, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, y Dios bendiga al mundo”. Pero lo cierto es que ni Tel Aviv ni Teherán han confirmado el supuesto acuerdo. Ni de lejos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha salido poco después en Fox News para respaldar el relato presidencial: “Es una buena noticia que el presidente haya logrado el objetivo”, ha dicho, como quien repite un argumentario. También ha asegurado que Irán ya no puede fabricar un arma nuclear porque “hemos destruido su capacidad”, aunque no ha aportado pruebas.

Doce días de fuego cruzado

Desde el 13 de junio, la guerra ha arrasado parte del territorio iraní. Los bombardeos israelíes han dejado al menos 450 muertos, según cifras oficiales de Teherán, entre ellos 54 niños y mujeres. Más de 3.000 personas han resultado heridas. En los últimos días, la ofensiva se ha recrudecido tras la entrada en escena de Estados Unidos, que ha lanzado la operación Midnight Hammer, bombardeando las centrales nucleares de Natanz, Isfahán y Fordo con el argumento de impedir que Irán construya una bomba atómica.

Irán ha respondido con represalias controladas, precedidas de avisos para evitar víctimas civiles. Ha querido devolver el golpe sin provocar una espiral de violencia total. Aun así, el impacto ha sido devastador. Más de un millón de personas han huido de Teherán. Hospitales colapsados, cortes de electricidad, alimentos racionados… la población ha pagado la factura de un conflicto en el que nadie se ha ido de rositas.

La supuesta tregua anunciada por Trump no se ha traducido en hechos. De momento, solo él la ha confirmado. Ni Israel ni Irán la han respaldado públicamente, y los ataques no han cesado. La guerra sigue. Y no parece que vaya a parar porque lo haya dicho un tuit.