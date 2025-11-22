Bolsonaro confiesa que usó un soldador para manipular su tobillera electrónica 

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido de forma preventiva este sábado después de que la Corte Suprema confirmara que el exmandatario intentó manipular la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos mientras cumplía prisión domiciliaria en Brasilia. Un video compartido por el tribunal muestra el dispositivo con marcas de quemaduras alrededor de toda su superficie.

La orden de arresto fue emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, responsable del proceso por intento de golpe de Estado, quien justificó la medida por el "riesgo concreto de fuga" y la "amenaza al orden público". Según el juez, los indicios de manipulación del dispositivo coincidieron con una manifestación convocada frente a la residencia de Bolsonaro por uno de sus hijos, lo que habría facilitado un eventual intento de escape.

En la grabación difundida este sábado, una agente dialoga con el exmandatario, quien reconoce que comenzó a intervenir la tobillera hacia "el final de la tarde" del viernes utilizando un soldador. Aunque la pericia determinó que la estructura del dispositivo no llegó a romperse, las autoridades se vieron obligadas a reemplazarlo por uno nuevo. La defensa de Bolsonaro tiene 24 horas para justificar el comportamiento del expresidente, cuya actitud algunos aliados han atribuido a problemas de salud.

Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por "liderar una trama golpista" destinada a "mantenerse en el poder" tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido trasladado este sábado a la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Allí permanecerá bajo custodia mientras el Supremo ultima la decisión que podría activar de inmediato la ejecución total de su sentencia.