Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bolsonaro confiesa que usó un soldador para manipular su tobillera electrónica
Global
Global

Bolsonaro confiesa que usó un soldador para manipular su tobillera electrónica 

En la grabación difundida este sábado se escucha como una agente dialoga con el exmandatario, quien reconoce que comenzó a intervenir la tobillera hacia "el final de la tarde" del viernes utilizando un soldador.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Jair Bolsonaro, ante su juicio en una imagen de archivo
Jair Bolsonaro, ante su juicio en una imagen de archivoArthur Menescal vía getty images

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido de forma preventiva este sábado después de que la Corte Suprema confirmara que el exmandatario intentó manipular la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos mientras cumplía prisión domiciliaria en Brasilia. Un video compartido por el tribunal muestra el dispositivo con marcas de quemaduras alrededor de toda su superficie.

La orden de arresto fue emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, responsable del proceso por intento de golpe de Estado, quien justificó la medida por el "riesgo concreto de fuga" y la "amenaza al orden público". Según el juez, los indicios de manipulación del dispositivo coincidieron con una manifestación convocada frente a la residencia de Bolsonaro por uno de sus hijos, lo que habría facilitado un eventual intento de escape.

En la grabación difundida este sábado, una agente dialoga con el exmandatario, quien reconoce que comenzó a intervenir la tobillera hacia "el final de la tarde" del viernes utilizando un soldador. Aunque la pericia determinó que la estructura del dispositivo no llegó a romperse, las autoridades se vieron obligadas a reemplazarlo por uno nuevo. La defensa de Bolsonaro tiene 24 horas para justificar el comportamiento del expresidente, cuya actitud algunos aliados han atribuido a problemas de salud. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por "liderar una trama golpista" destinada a "mantenerse en el poder" tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido trasladado este sábado a la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Allí permanecerá bajo custodia mientras el Supremo ultima la decisión que podría activar de inmediato la ejecución total de su sentencia.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 