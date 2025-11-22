La Policía brasileña detiene al expresidente Jair Bolsonaro de manera preventiva

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda a sus afines desde su casa de Brasilia, donde sigue en arresto domiciliario, el 14 de agosto de 2025.

La Policía Federal de Brasil detuvo de forma preventiva este sábado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria, según ha confirmado su abogado a la agencia Reuters.

Los representantes del exmandatario brasileño reclamaron este viernes al Tribunal Supremo que pudiese seguir con la pena "en prisión domiciliaria humanitaria", ya que consideraban que su traslado a una cárcel "tendría graves consecuencias y representa un riesgo para su vida".

La defensa de Bolsonaro aseguró este viernes que sus problemas de salud podrían poner en peligro al expresidente de Brasil y, antes de que se produjera el arresto, su portavoz, el senador Flávio Bolsonaro, convocó a sus seguidores para unirse a "una vigilia de oración por la salud".

El exmandatario brasileño estaba cumpliendo en su domicilio con la prisión preventiva que el juez le ordenó desde el pasado mes de agosto. Con una tobillera electrónica y vigilancia policial, no tenía permiso para poder abandonar la misma por riesgo de fuga.

--Noticia en ampliación--