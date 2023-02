Bolsonaro volverá en marzo a Brasil para encabezar la oposición a Lula da Silva

Tres meses después de huir de Brasil para evitar la ceremonia de investidura de Lula da Silva, Jair Bolsonaro ha anunciado que planea volver en marzo al país del que fue presidente para liderar la oposición al gobierno brasileño y defenderse de las acusaciones que lo sitúan como promotor del asalto a los tres poderes en Brasilia en enero.

"Me veo como el líder nacional de la derecha, no hay nadie más en este momento”, ha dicho Bolsonaro en una entrevista concedida a The Wall Street Journal, primera a un medio de comunicación en suelo norteamericano en la que, además, ha señalado cuáles serán sus pautas de trabajo una vez regrese a su país: políticas favorables para las empresas, luchar contra el aborto, el control de armas y otras políticas que, según él, van en contra de los valores familiares.

Bolsonaro reconoce también la derrota electoral sufrida el pasado mes de octubre aunque sigue sembrando dudas sobre los resultados: “Perder es parte del proceso electoral. No digo que hubo fraude, pero el proceso no ha sido imparcial”, ha dicho el líder ultraderechista en la entrevista.

Acusaciones de provocar el asalto al Congreso de Brasil

El regreso de Bolsonaro a Brasil se produce en plena investigación judicial sobre lo sucedido en enero en la explanada de los ministerios, cuando miles de bolsonaristas asaltaron los tres poderes, provocando millonarios desperfectos en los edificios institucionales.

Lula da Silva ha acusado directamente a Jair Bolsonaro de preparar y promover el intento de golpe de Estado en Brasil. Algo que el expresidente brasileño, que se declara inocente, ha vuelto a negar: “¡Ni siquiera estaba allí, y me quieren culpar a mí!”.

Aún así, pese a la posibilidad de que ordenen su dentención, Bolsonaro asegura estar ansioso por volver a Brasil. “Una orden de prisión puede venir de la nada”, asegura el expresidente brasileño.

El expresidente de Brasil, de 67 años, llegó a Estados Unidos y ha pasado más de un mes en la casa de un amigo. Desde esa localización ha mantenido un perfil relativamente bajo, especialmente en las redes sociales, en la que Bolosonaro ha publicado en las redes sociales vídeos yendo a la compra, cortándose el pelo o de comida en restaurantes.

De hecho, Bolsonaro había iniciado el proceso para solicitar un permiso de residencia permanente en los Estados Unidos, pero el ingreso en un hospital estadounidense por problemas intestinales habría precipitado la decisión del expresidente de Brasil de regresar a su país.