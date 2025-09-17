La "infraestructura terrorista" que Israel ataca en Ciudad de Gaza: su único hospital pediátrico

El Ejército de Israel lleva a cabo, desde ayer martes, la segunda fase de la operación Carros de Gedeón, por la que ha cumplido la amenaza de Netanyahu de invadir Ciudad de Gaza y obligar a un nuevo desplazamiento forzoso de cerca de un millón de civiles palestinos, si bien se calcula que hasta esta semana quedaban unos 400.000 malviviendo entre el amasijo de ruinas y escombros. Dicha operación, según el propio Gobierno israelí, tiene por objetivo "destruir la infraestructura terrorista" utilizada por Hamás y allanar la liberación de los rehenes. Pero esa afirmación choca con los objetivos sobre los que se elevan las columnas de humo de los bombardeos.

En este sentido, y después de varios días preparando la captura, con medios terrestres, de la capital de la Franja, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha sacado pecho de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel -IDF, en inglés-, burlándose de que hasta cinco torres residenciales de Ciudad de Gaza han caído como naipes. El Ministerio de Salud gazatí ha informado a última hora del martes de otro de los blancos que ha atacado el Ejército israelí en los primeros compases de la invasión: el que ya es el último hospital pediátrico que quedaba en funcionamiento.

Cabe recordar que cuando Israel emitió las nuevas órdenes de "evacuación" -desalojo forzoso-, desde el otro gran complejo sanitario de esta ciudad, Al Shifa, advirtió de que no podían sacar de allí a los enfermos, ante el colapso sanitario en el sur. En esta ocasión, Tel Aviv ha lanzado varios ataques con drones contra las plantas superiores del Hospital Al Rantisi. Lo hicieron con, al menos, 80 pacientes en su interior.

Medio centenar de pacientes continúa allí entre los bombardeos

En este sentido, en el comunicado del ministerio gazatí detallan que "las plantas superiores del hospital fueron atacadas en tres ocasiones, con pocos minutos de diferencia entre cada ataque". Para hacerse cuál era la idea de la situación en este complejo hospitalario antes de la ofensiva total sobre la capital, estaba al 210% de su capacidad hace poco menos de un mes, en agosto.

"40 pacientes y sus acompañantes permanecen allí, junto con 12 pacientes en cuidados intensivos y 30 miembros del personal hospitalario", señalaron las autoridades gazatíes, indicando que 40 usuarios lograron salir del edificio tras la batería de ataques. Cabe señalar también que no es un solo un hospital pediátrico, Al Rantisi es clave porque cuenta con servicios de oncología, diálisis, así como para enfermedades respiratorias y digestivas.